«М.видео» объявляет о старте предзаказа на Huawei MateBook GT 14

«М.видео» объявляет о начале предзаказа на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Huawei MateBook GT 14 оснащен 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K. Частота обновления экрана достигает 144 Гц, а пиковая яркость — до 1000 нит.

Ноутбук получил процессор Intel Core Ultra 7 и Ultra 5 серии первого поколения. Расчетная тепловая мощность процессора (TDP) составляет до 75 Вт в стандартном режиме и достигает 115 Вт в режиме «Турбо».

Huawei MateBook GT 14 получил логотип Huawei с эффектом подсветки, который виден с расстояния до 3 метров. Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава. Вес устройства составляет 1,49 кг, толщина — 15,3 мм. Модель представлена в космическом сером цвете и оснащена 32 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти.

Порты USB-A и HDMI расположены на задней панели устройства, а интерфейсы USB-C и слот для SD-карт — по бокам корпуса.

Стабильную работу Huawei MateBook GT 14 при высокой нагрузке поддерживает система охлаждения с двумя вентиляторами Shark Fin, прямоточной конструкцией отвода воздуха и графеновыми элементами теплопроводности.

Устройство оснащено батареей 70 Втч , которая поддерживает до 15 часов работы устройства без подзарядки, позволяя выполнять задачи в течение дня.

Huawei MateBook GT 14 также оснащен антенной Huawei с трехмерной конструкцией, которая снижает внутренние помехи и поддерживает стабильность беспроводного соединения на дальних расстояниях.

Стоимость новинок в каналах «М.Видео»

Huawei MateBook GT 14 (U7/1Т/32Гб) — 119 999 руб.. В период с 17 по 23 марта 2026 г. при покупке ноутбука пользователи получат в подарок планшет MatePad SE 6+128WIFI или монитор Huawei MateView SE.

Huawei MateBook GT 14 (U5/1Т /32Гб) —109 999 руб. В период с 17 по 23 марта 2026 г. при покупке ноутбука пользователи получат в подарок планшет MatePad SE 6+128WIFI или монитор Huawei MateView SE.

Huawei MateBook GT 14 (U5/1Т /16 Гб) — 99 999 руб. В период с 17 по 23 марта 2026 г. при покупке ноутбука пользователи получат в подарок MatePad SE 6+128WIFI или монитор Huawei MateView SE.