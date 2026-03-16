Cloud.ru подтвердила соответствие требованиям Центробанка России

Облачная платформа Cloud.ru объявила о подтверждении соответствия стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017 для усиленного уровня защиты информации. Этот стандарт определяет основные требования по информационной безопасности для организаций, которые оказывают финансовые услуги по лицензии Центрального банка России. Теперь клиенты Cloud.ru могут размещать в облаке системы для обработки банковской тайны и проведения любых финансовых операций.

Оценка проводилась лицензированным аудитором, который проанализировал документацию, провел интервью с сотрудниками Cloud.ru и протестировал технические меры защиты. Всего было проверено более 400 требований — к организации защиты информации, инфраструктуре, управлению доступом и мониторингу инцидентов. Таким образом Cloud.ru соответствует большинству ключевых требований регуляторов к ИТ-системам финансовых организаций.

Стандарт ГОСТ Р 57580.1-2017 содержит требования по информационной безопасности для кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе банков, страховых и клиринговых компаний, а также финтех-стартапов. Размещая системы для проведения финансовых операций в облаке, клиенты смогут сэкономить время и финансы на создании и сертификации собственной инфраструктуры.

В зону действия оценки соответствия ГОСТ Р 57580 вошли сервисы платформы Cloud.ru Evolution: инфраструктурные и платформенные решения для размещения критичных банковских систем и процессов обработки транзакций, персональных данных, а также сервисов аналитики, управления данными и контейнерами. Также в нее входит платформа для полного цикла работ с данными Evolution Data Platform.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

«Для финансовых организаций соответствие требованиям к безопасности — не опция, а обязательное условие. На облачной платформе Cloud.ru Evolution финтех может запускать полный цикл работы с данными — от транзакций до аналитики — в рамках одного аттестованного контура. Банки, страховые компании и финтех-стартапы могут запускать новые продукты быстрее, не тратя месяцы на прохождение процедур проверок», — сказал руководитель проектов Cloud.ru Александр Юдин.

Ранее Cloud.ru получила сертификат соответствия международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS. Также по результатам аудита провайдер соответствует требованиям федерального закона152-ФЗ «О персональных данных» (УЗ-1), международным стандартам управления информационной безопасностью и защиты данных в облаке ISO/IEC 27001, 27017, 27018, 27701, а также требования к государственным информационным системам (ГИС) и критической информационной инфраструктуре (КИИ) для размещения государственных и критически важных систем.

Другие материалы рубрики

От реестра к архитектуре: на что смотрят при выборе отечественной техники

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837