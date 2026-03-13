Астрахань вошла в число самых доступных направлений для весенних путешествий

Цифровая экосистема МТС на основе данных аналитики платформы Bronevik.com изучила планы россиян на путешествия весной 2026 года. Исследование показало, что самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья на март-май сделаны преимущественно в южных регионах России. В числе наиболее доступных направлений оказалась и Астрахань. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования, средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Астрахани этой весной составляет около 3,3 тыс. руб., что делает город одним из самых доступных туристических направлений страны. По уровню цен на размещение он занимает третье место среди популярных локаций для весенних путешествий.

Эксперты отмечают, что весной регион традиционно привлекает туристов ранним теплом, цветением степей и началом рыболовного сезона. В этот период в Астраханскую область приезжают любители активного отдыха и рыбалки со всей страны, а также путешественники, предпочитающие межсезонные поездки без большого туристического потока.

Лидером по доступности туристического жилья стал город Туапсе, где средний чек за ночь составляет 2,9 тыс. руб. На втором месте расположился Новороссийск со средней стоимостью размещения около 3 тыс. руб. В десятку бюджетных направлений также вошли Новосибирск, Адлер, Минеральные Воды, Тверь, Махачкала, Благовещенск и Калуга.

В целом по России средняя стоимость раннего бронирования туристического жилья на весну составляет около 6 тыс. руб. за ночь, что примерно на 3% ниже, чем годом ранее. Аналитики связывают снижение среднего чека с перераспределением спроса в пользу более доступных направлений, в том числе городов юга России.

«Работа с ранними бронированиями остается для отельеров эффективным инструментом планирования выручки и загрузки в межсезонье. Предварительные продажи позволяют заранее сформировать прогноз по заполняемости, гибко управлять тарифами и выстраивать пакетные предложения с дополнительными услугами. В регионах с умеренным уровнем цен это особенно важно: стабильный поток гостей формируется не за счет ажиотажного спроса, а благодаря продуманной тарифной политике и работе с постоянной аудиторией», – сказала исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.