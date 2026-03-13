Разделы

Веб-сервисы
|

Астрахань вошла в число самых доступных направлений для весенних путешествий

Цифровая экосистема МТС на основе данных аналитики платформы Bronevik.com изучила планы россиян на путешествия весной 2026 года. Исследование показало, что самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья на март-май сделаны преимущественно в южных регионах России. В числе наиболее доступных направлений оказалась и Астрахань. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования, средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Астрахани этой весной составляет около 3,3 тыс. руб., что делает город одним из самых доступных туристических направлений страны. По уровню цен на размещение он занимает третье место среди популярных локаций для весенних путешествий.

Эксперты отмечают, что весной регион традиционно привлекает туристов ранним теплом, цветением степей и началом рыболовного сезона. В этот период в Астраханскую область приезжают любители активного отдыха и рыбалки со всей страны, а также путешественники, предпочитающие межсезонные поездки без большого туристического потока.

Лидером по доступности туристического жилья стал город Туапсе, где средний чек за ночь составляет 2,9 тыс. руб. На втором месте расположился Новороссийск со средней стоимостью размещения около 3 тыс. руб. В десятку бюджетных направлений также вошли Новосибирск, Адлер, Минеральные Воды, Тверь, Махачкала, Благовещенск и Калуга.

В целом по России средняя стоимость раннего бронирования туристического жилья на весну составляет около 6 тыс. руб. за ночь, что примерно на 3% ниже, чем годом ранее. Аналитики связывают снижение среднего чека с перераспределением спроса в пользу более доступных направлений, в том числе городов юга России.

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов
В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов внедрения

«Работа с ранними бронированиями остается для отельеров эффективным инструментом планирования выручки и загрузки в межсезонье. Предварительные продажи позволяют заранее сформировать прогноз по заполняемости, гибко управлять тарифами и выстраивать пакетные предложения с дополнительными услугами. В регионах с умеренным уровнем цен это особенно важно: стабильный поток гостей формируется не за счет ажиотажного спроса, а благодаря продуманной тарифной политике и работе с постоянной аудиторией», – сказала исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Почта Банк перенес 200 млн файлов c Minio на российское S3-хранилище без остановки сервисов

ПВЗ «Яндекс.Маркета» жалуются на взлом личных кабинетов и фальшивые возвраты на крупные суммы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837