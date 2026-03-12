Разделы

Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев

Платформа Bronevik.com (входит в группу компаний МТС) проанализировала ранние бронирования туристического жилья на весну 2026 г.: самые бюджетные варианты сосредоточены на юге России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди популярных туристических направлений Туапсе выделяется самым низким средним чеком — всего 2,9 тыс. руб. за ночь. На втором месте Новороссийск (3 тыс. руб. за ночь) — менее туристический, но привлекательный возможностями отдыха на море. Третью строчку занимает Астрахань со средним чеком 3,3 тыс. руб. за ночь. Весной регион привлекает отдыхающих ранним теплом, цветением степей и началом рыболовного сезона. В топ-10 бюджетных направлений также вошли Новосибирск, Адлер, Минеральные Воды, Тверь, Махачкала, Благовещенск и Калуга со средним чеком от 3,8 до 4,2 тыс. руб. за ночь — при этом большинство бюджетных направлений расположены на юге России и Черноморском побережье.

Самые высокие средние чеки за раннее бронирование туристического жилья весной 2026 г. фиксируются в горных и северных локациях – на Красной Поляне (14,2 тыс. руб. за ночь), в Шерегеше (12,2 тыс. руб.) и Териберке (12,1 тыс. руб.). Высокая стоимость размещения на этих направлениях обусловлена популярностью природных локаций и ограниченным номерным фондом. В среднем по России стоимость раннего бронирования туристического жилья на весну составляет 6 тыс. руб. за ночь

«Весной многие нижегородцы берут отпуск неслучайно: хочется сменить обстановку после долгой зимы и зарядиться новыми впечатлениями. Поэтому так популярны южные направления — они дают возможность поскорее ощутить долгожданное тепло, не дожидаясь лета. Но и в родной Нижегородской области немало прекрасных мест для отдыха. Живописные берега Волги, красивые города и архитектура, множество уникальных музеев — все это позволяет провести отпуск интересно и с пользой, не уезжая далеко от дома и при этом сэкономить время на дорогу. МТС расширяет инфраструктуру связи в области, чтобы сделать отдых и путешествия комфортнее», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

