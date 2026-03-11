Разделы

Ноутбуки и ПК «Инферит Техника» подтвердили совместимость со средством доверенной загрузки Aladdin LiveTSM

Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) — «Инферит Техника» — и компания «Аладдин» провели совместные испытания средства доверенной загрузки Aladdin LiveTSM на базе оборудования вендора. Результаты тестирования подтвердили совместимость продуктов. Это позволяет использовать их в ИТ-инфраструктурах с повышенными требованиями к информационной безопасности и отвечает целям ГК Softline по укреплению цифрового суверенитета страны. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Aladdin LiveTSM — средство доверенной загрузки для оборудования на базе процессоров x86-64. Решение выполняет контроль целостности компонентов цепочки загрузки и ключевых объектов операционной системы до ее запуска, поддерживает предзагрузочную аутентификацию пользователей (пароль или USB-токены JaCarta, включая сценарии 2ФА), а также контроль изменений, восстановление доверенного состояния, защиту файлов ОС и пользовательских данных от несанкционированной модификации.

Aladdin LiveTSM реализует требования ФСТЭК России (ИТ.СДЗ.ПР4.ПЗ «Профиль защиты средства доверенной загрузки уровня платы расширения четвертого класса защиты») и позволяет обеспечить доверенную загрузку как терминального оборудования, оснащенного клавиатурой и дисплеем, так и серверного, телекоммуникационного, бортового и пр. Возможны варианты подключения Aladdin LiveTSM как через внутренний, так и через внешний USB-порт оборудования.

Тестирование Aladdin LiveTSM проводилось на ноутбуках, персональных компьютерах и моноблоках «Инферит Техника» под управлением операционной системы Astra Linux 1.8.4. В рамках пилотных испытаний специалисты проверили установку и работу решения, настройку доверенной загрузки ОС, работу механизмов контроля целостности и восстановления, а также оценили особенности его эксплуатации на технике вендора.

Процесс тестирования строился по методике «Аладдин» и охватил широкий перечень оборудования «Инферит Техника», включая ноутбуки Inferit Compact 2, Mercury 15.6 и Silver, линейки ПК Inferit Micro, Slim, Desktop, Tower, Workstation и TechDesk, а также моноблоки Inferit Versa с диагональю 23,8 и 27 дюймов.

По итогам испытаний партнеры подтвердили работоспособность ключевых функций Aladdin LiveTSM на всех задействованных моделях. Критических проблем, влияющих на базовую функциональность решения, выявлено не было.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Средство доверенной загрузки корректно обеспечивает защиту от обхода механизмов безопасности, контроль целостности компонентов системы и восстановление доверенного состояния при изменениях. Теперь совместное использование продуктов «Инферит Техника» и «Аладдин» возможно в защищенных ИТ-средах госсектора и коммерческих организаций.

«Результаты тестирования показали, что Aladdin LiveTSM корректно функционирует на оборудовании «Инферит» и может использоваться в составе защищенных ИТ-инфраструктур. Ключевые механизмы защиты демонстрируют стабильность при соблюдении рекомендаций по подготовке среды, что делает решение оптимальным для практического применения в рабочих сценариях», — отметил Игорь Светоч, руководитель отдела развития доверенной платформы «Аладдин».

«Для нас важно, чтобы техника «Инферит» была готова к использованию в составе защищенных ИТ-контуров и совместима с востребованными средствами информационной безопасности. Результаты тестирования с Aladdin LiveTSM подтверждают, что наши устройства могут применяться в инфраструктурах госсектора и бизнеса для выполнения требований регуляторов и политик ИБ», — сказал Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

