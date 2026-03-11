Разделы

Бизнес Инфраструктура Искусственный интеллект axenix
|

Аналитика «Турбо Облака»: стоимость аренды облачных видеокарт в России выросла на 27% к концу 2025 года

Эксперты облачного провайдера «Турбо Облако», входящего в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», проанализировали российский рынок графических процессоров (GPU) в 2025 г., отметив заметное изменение ценовой конъюнктуры в IV квартале. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Согласно данным исследования, первую половину прошлого года рынок демонстрировал стабильность. У крупнейших облачных провайдеров вплоть до третьего квартала средняя стоимость аренды популярных моделей GPU для корпоративных клиентов держалась в районе 100 тыс. руб. в месяц. В четвертом квартале на российский рынок вышел мощнейший ускоритель Nvidia H200, который стал доступен благодаря нескольким крупным игрокам, включая «Турбо Облако». Это привело к изменению цен на виртуальные ресурсы с видеокартами: в конце года средняя стоимость аренды увеличилась почти на 30%, превысив порог в 130 тыс. руб. в месяц.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «В “Турбо Облаке” мы стремимся сделать так, чтобы между бизнесом и передовыми технологиями не было барьеров. Флагманские карты NVIDIA H200 одни из самых дорогих на рынке, но благодаря облачной модели наши клиенты получают доступ к самым мощным GPU на российском рынке без самостоятельной покупки “железа”. Они платят только за те ресурсы, которые реально используют для обучения языковых моделей или сложных вычислений. Наша задача — дать возможность расти и стартапам, и крупным игрокам, снижая порог входа в мир ИИ».

Примечательно, что цена за аренду единицы вычислительной мощности, наоборот, пошла вниз. Средняя стоимость одного гигабайта памяти для ИИ-моделей в начале 2025 г. составляла около 2,8 тыс. руб. в месяц, а в четвертом квартале снизилась на 5%, что сделало высокие технологии доступнее для различных сегментов рынка.

Самыми дорогими и производительными на рынке стали карты Nvidia H200 141 ГБ: средняя стоимость их аренды в облаке достигла порядка 500 тыс. рублей в месяц. Новинка ориентирована на задачи генеративного ИИ, обучение больших языковых моделей и высокопроизводительные вычисления в научных и инженерных проектах.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Самой доступной оказалась карта Nvidia A2 16 ГБ — средняя стоимость аренды виртуальных ресурсов с такой видеокартой составила около 12 тыс. руб. в месяц. Решение нашло применение в прикладных индустриальных сферах: от анализа видео с камер наблюдения в реальном времени до работы автоматизированных касс и контроля качества на производственных линиях.

Переход на облачную модель потребления GPU-мощностей становится безальтернативным стандартом для бизнеса. Облачные услуги с графическими процессорами позволяет решать широкий спектр задач: от обучения моделей ИИ и генеративных сервисов до 3D-визуализации и сложных научных расчетов. По итогам 2025 г. наибольшим спросом у клиентов «Турбо Облака» пользовались высокопроизводительные ускорители Nvidia, включая модели L40s, A100 и новейшие H200.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

На долю российского инженерного оборудования при строительстве ЦОДов приходится 15–20%

HPE разрешила себе повышать цены на серверы после согласования с клиентом. Клиенты не возражают

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

В России резко сократились инвестиции в инфраструктуру связи

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837