Fixorix запустила ИИ-платформу для поддержки клиентов на Cloud.ru

Fixorix разработала омникальную платформу для автоматизации коммуникации с клиентами на платформе Cloud.ru. Решение с интегрированным ИИ помогает бизнесу любого размера ускорить обработку обращений и сократить расходы на клиентскую поддержку. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Платформа Fixorix — омниканальное SaaS-решение на базе ИИ для анализа тональности обращений, подсказок, автоматических ответов, кластеризации тикетов и других задач. Чтобы обеспечить такую функциональность, требовалась инфраструктура с высокой отказоустойчивостью, низкой латентностью (задержка при передаче данных между пользователями и облачными сервисами) и возможностью быстро вносить изменения в продукт.

Fixorix выбрала платформу Cloud.ru — единое окно со всем необходимым стеком. Архитектура инновационного продукта создана на Evolution Managed Kubernetes: решение упрощает горизонтальное масштабирование, предоставляет встроенные механизмы безопасности и позволяет управлять инфраструктурой как кодом.

Для пиковых нагрузок и обработки мультиканального потока сообщений и событий (почта, виджеты, мессенджеры) используются Evolution Managed Kafka, Evolution Managed Redis — для кэширования и ускорения отклика.

Обработка рутинных запросов, автоответы, генерация инструкций и аналитика диалогов реализованы на платформе Evolution AI Factory. Для подготовки системных промптов (шаблонов запросов, задающих логику работы модели) используются Evolution Notebooks, а тонкая настройка LLM выполняется с помощью Evolution ML Finetuning.

«Мы сделали интерфейс, который позволяет тратить на тикет в два раза меньше времени. Чтобы поддержать такой UX и real-time-нагрузки, нам требовалась легкая в управлении облачная архитектура, которую мы нашли в Cloud.ru. Провайдер помог нам провести демо и спустя всего 12 месяцев вывести на рынок полноценную SaaS-платформу нового поколения. Для сравнения, при развертывании на собственных мощностях только закупка оборудования заняла бы около полугода», — сказал генеральный директор Fixorix Дмитрий Фролов.

«Fixorix изначально проектировался как продукт, способный работать в инфраструктуре банков, телекомов и e-commerce с миллионами обращений. Платформа Cloud.ru выдерживает рост нагрузки и обеспечивает безопасность данных на уровне, необходимом для Enterprise-клиентов. В планах компании — увеличить ресурсы в Evolution Managed Kubernetes минимум в 10 раз, пилоты полуавтономных AI-агентов для поддержки и запуск сервисов визуализации и аналитики данных в облаке», — сказала руководитель группы по развитию клиентов Cloud.ru Марина Косова.