SimpleOne выходит на рынок Индии с единой экосистемой бизнес-приложений и ИИ-инструментами

Компания SimpleOne (входит в корпорацию ITG) объявила о выходе на рынок Индии. Решение о начале работы в регионе принято на основе устойчивого интереса со стороны местных интеграторов и производственных компаний по итогам отраслевых мероприятий и партнерских переговоров. Дистрибьютором решений вендора на индийском рынке выступит Itglobal.com.

SimpleOne предлагает пять бизнес-приложений на базе платформы собственной разработки. В портфель входят решения для управления ИТ-услугами (ITSM), управления ИТ-активами (ITAM), управления корпоративными продажами (B2B CRM), организации разработки программного обеспечения (SDLC) и управления персоналом (HRMS). Комплексный характер линейки позволяет компаниям выстраивать единую цифровую среду вместо использования разрозненных инструментов.

На сегодня пятая часть всех контактов SimpleOne из Азии приходится на индийские компании. Большинство локальных интеграторов и дистрибьюторов ищут продукты автоматизации с интегрированным искусственным интеллектом, включая ИИ-ассистентов. Они заинтересованы в альтернативе западным платформам, таких как ServiceNow для обеспечения технологической независимости. Более 70% индийских интеграторов и дистрибьюторов проявляют интерес к кейсам миграции и внедрению таких решений для своих клиентов. Отдельно отмечается внимание к HRMS и CRM на базе платформы SimpleOne, так как многие местные компании стремятся заменить разрозненные системы единой платформой.

«Мы развиваем концепцию глобального русского ИТ и поддерживаем компании из России, которые выходят на зарубежные рынки, предлагая им привычные и понятные ИТ-решения. Индию мы рассматриваем как открытую и перспективную площадку для такой экспансии, в том числе благодаря долгосрочным и дружественным отношениям между нашими странами. Кроме того, местные компании заинтересованы в альтернативе западным вендорам, и в этом качестве мы готовы предложить решения SimpleOne», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Среди потенциальных клиентов SimpleOne в Индии основной интерес сосредоточен на автоматизации промышленных процессов и внедрении CRM-систем, что отражает стремление бизнеса ускорить работу, повысить прозрачность и создать управляемую цифровую среду.

«Рынок автоматизации в Индии активно развивается, особенно в промышленности и сфере клиентского сервиса. Компании ищут решения, которые позволяют быстро внедрять платформенные инструменты и использовать ИИ. Наша платформа может дать такую возможность и создать условия для повышения эффективности работы», — отметил Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

SimpleOne включена в реестр российского ПО, что гарантирует независимость от зарубежных платформ. Платформа предлагает открытые API и коннекторы для CRM, ERP, HR-систем и других сервисов, что облегчает интеграцию с локальными решениями в Индии.