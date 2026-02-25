«Ростелеком» открыл доступ к медицинским консультациям через мессенджер Max

«Ростелеком», дочерние компании «РТ Доктис» и «РТ МИС» вместе с региональными министерствами здравоохранения расширили функционал медицинского чат-бота в мессенджере Max. Теперь жители 24 российских регионов могут не только записаться на прием в поликлинику через Max, но и получить консультацию врача онлайн, а также дистанционно закрыть больничный лист. Новый цифровой инструмент упрощает доступ к обслуживанию, позволяя сократить количество посещений медицинских учреждений.

Чат-бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных программ: вопросы со здоровьем решаются в несколько кликов. Для проведения онлайн-консультации с врачом необходимо открыть официальный чат-бот регионального министерства здравоохранения в мессенджере Max, авторизоваться через «Госуслуги» (ЕСИА) и забронировать удобное время. После приема на «Госуслугах» и региональном портале медуслуг «К врачу» можно получить протокол консультации, заверенный электронной подписью врача, а также дистанционно закрыть больничный лист, если позволяет состояние пациента и регламент.

Тестирование, проведенное «Ростелекомом» и дочерними компаниями, подтвердило надежную работу всех ключевых этапов, включая авторизацию через «Госуслуги» (ЕСИА), видеосвязь и корректное закрытие больничного листа.

Сергей Лежнин, генеральный директор «РТ Доктис», сказал: «“РТ Доктис” — в числе первых компаний, реализовавших полноценный сценарий телемедицины в мессенджере Max с помощью мини-приложения, что позволяет пациентам получать консультации врача прямо в мессенджере — без перехода в сторонние сервисы. Это лишь первый этап переноса в Max нашего большого сервиса сопровождения пациентов. В дальнейшем мы планируем дополнить его дистанционным медицинским наблюдением, инструментами самоменеджмента, школами здоровья и другими программами поддержки пациентов. В результате этого в регионах нашего присутствия Max станет единым цифровым окном для взаимодействия пациента и врача: с удобной передачей данных и поддержкой своевременных клинических решений. Масштабирование и устойчивость решения обеспечиваются в том числе за счет партнерства и интеграций с “РТ МИС”».

Дмитрий Зима, генеральный директор «РТ МИС», отметил: «Мы стремимся сделать медицину по-настоящему доступной и убрать лишние барьеры между врачом и пациентом. Новые сценарии в чат-боте позволяют экономить главный ресурс — время. В будущем мы планируем еще больше расширить наши возможности: добавим функцию подписания документов онлайн, например, согласий на обработку данных или на медицинское вмешательство».

Все официальные чат-боты региональных министерств здравоохранения прошли верификацию и отмечены специальным значком, подтверждающим достоверность предоставляемой информации.