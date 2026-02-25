«Бештау» и Atlas представили совместное решение на базе модульной программно-аппаратной архитектуры

ГК «Бештау» и компания Atlas представили совместную разработку — отказоустойчивую СХД начального уровня Atlas.SE by Beshtau с архитектурой Active-Active / Active-Passive. Решение объединяет передовые технологии, полностью российскую разработку, архитектуру операционной системы Atlas Prime, построенную на изоляции внутренних сервисов и отказоустойчивом взаимодействии компонентов. Это позволяет продукту конкурировать с зарубежными премиальными аналогами. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Atlas.SE by Beshtau вводит на российском рынке новый подход к созданию систем хранения данных, отличающийся от традиционной монолитной архитектуры. Особенность состоит в применении специального программного обеспечения, организующего отдельные элементы решения в изолированные рабочие зоны («контейнеры»). Внутри каждого контейнера выполняется собственный уникальный сервис, будь то служба работы с дисковыми группами или сетевой интерфейс. Эта схема позволяет устранять возможные неполадки конкретных модулей, не вызывая перебоев в работе всего комплекса. Таким образом, повышается общая устойчивость к отказам системы: отказ одной службы не отражается на других компонентах.

Такая архитектура упрощает масштабирование вычислительных мощностей и емкости хранения, выполнение обновлений без прерывания рабочих процессов и уменьшает угрозу кибератак благодаря разделенной контейнеризованной микросервисной структуре внутренних сервисов и операций. Данная концепция не создает дополнительной нагрузки на производительность и не требует значительных ресурсов для поддержания своего функционала. Управляющее программное обеспечение оптимизировано и требует минимум ресурсов от аппаратной платформы, что позволяет эффективно утилизировать вычислительные ресурсы системы для задач пользователей.

Несмотря на позиционирование как системы начального уровня, Atlas.SE by Beshtau демонстрирует высокую производительность: до 300 тыс. операций ввода-вывода в секунду (IOPS), поддержка до четырех процессоров x86 и масштабируемость до 6,48 ПБ данных за счет подключения 216 дисков формата 2,5”/3,5” SAS. Система может оснащаться высокоскоростными интерфейсами — Fibre Channel (32 Гбит/с) и Ethernet (100 Гбит/с), а также поддерживает популярные уровни RAID. Дополнительные преимущества обеспечивают встроенные функции дедупликации и компрессии данных, снижающие затраты на хранение информации.

«Сервисно-модульная архитектура с изоляцией компонентов — это не просто технологическая инновация, а новый стандарт для СХД, — отметил Дмитрий Пензов, технический директор Atlas. — Даже в базовой конфигурации Atlas.SE by Beshtau превосходит ожидания: она не уступает зарубежным решениям класса А, но при этом полностью соответствует требованиям импортозамещения. Наше ПО уже включено в реестр Минцифры, а партнерство с ГК «Бештау» гарантирует надежность аппаратной платформы».

«Для нас важно, что Atlas.SE by Beshtau — это результат синергии двух экспертиз, — сказал Владимир Кузнецов, учредитель ГК «Бештау». — Мы обеспечили реестровую аппаратную основу, используя только проверенные компоненты, которые прошли испытания в корпоративных средах. Это позволяет гарантировать бесперебойную работу системы даже при экстремальных нагрузках, а совместная разработка с Atlas подтверждает, что российские технологии способны задавать тренды в области хранения данных».

Решение ориентировано на малый и средний бизнес, однако его производительности достаточно для задач крупных предприятий. Заказчики получают круглосуточную техническую поддержку и бесплатные обновления ОС Atlas Prime, что делает систему экономически выгодной в долгосрочной перспективе.