Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

«Бештау» и Atlas представили совместное решение на базе модульной программно-аппаратной архитектуры

ГК «Бештау» и компания Atlas представили совместную разработку — отказоустойчивую СХД начального уровня Atlas.SE by Beshtau с архитектурой Active-Active / Active-Passive. Решение объединяет передовые технологии, полностью российскую разработку, архитектуру операционной системы Atlas Prime, построенную на изоляции внутренних сервисов и отказоустойчивом взаимодействии компонентов. Это позволяет продукту конкурировать с зарубежными премиальными аналогами. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Atlas.SE by Beshtau вводит на российском рынке новый подход к созданию систем хранения данных, отличающийся от традиционной монолитной архитектуры. Особенность состоит в применении специального программного обеспечения, организующего отдельные элементы решения в изолированные рабочие зоны («контейнеры»). Внутри каждого контейнера выполняется собственный уникальный сервис, будь то служба работы с дисковыми группами или сетевой интерфейс. Эта схема позволяет устранять возможные неполадки конкретных модулей, не вызывая перебоев в работе всего комплекса. Таким образом, повышается общая устойчивость к отказам системы: отказ одной службы не отражается на других компонентах.

Такая архитектура упрощает масштабирование вычислительных мощностей и емкости хранения, выполнение обновлений без прерывания рабочих процессов и уменьшает угрозу кибератак благодаря разделенной контейнеризованной микросервисной структуре внутренних сервисов и операций. Данная концепция не создает дополнительной нагрузки на производительность и не требует значительных ресурсов для поддержания своего функционала. Управляющее программное обеспечение оптимизировано и требует минимум ресурсов от аппаратной платформы, что позволяет эффективно утилизировать вычислительные ресурсы системы для задач пользователей.

Несмотря на позиционирование как системы начального уровня, Atlas.SE by Beshtau демонстрирует высокую производительность: до 300 тыс. операций ввода-вывода в секунду (IOPS), поддержка до четырех процессоров x86 и масштабируемость до 6,48 ПБ данных за счет подключения 216 дисков формата 2,5”/3,5” SAS. Система может оснащаться высокоскоростными интерфейсами — Fibre Channel (32 Гбит/с) и Ethernet (100 Гбит/с), а также поддерживает популярные уровни RAID. Дополнительные преимущества обеспечивают встроенные функции дедупликации и компрессии данных, снижающие затраты на хранение информации.

«Сервисно-модульная архитектура с изоляцией компонентов — это не просто технологическая инновация, а новый стандарт для СХД, — отметил Дмитрий Пензов, технический директор Atlas. — Даже в базовой конфигурации Atlas.SE by Beshtau превосходит ожидания: она не уступает зарубежным решениям класса А, но при этом полностью соответствует требованиям импортозамещения. Наше ПО уже включено в реестр Минцифры, а партнерство с ГК «Бештау» гарантирует надежность аппаратной платформы».

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

«Для нас важно, что Atlas.SE by Beshtau — это результат синергии двух экспертиз, — сказал Владимир Кузнецов, учредитель ГК «Бештау». — Мы обеспечили реестровую аппаратную основу, используя только проверенные компоненты, которые прошли испытания в корпоративных средах. Это позволяет гарантировать бесперебойную работу системы даже при экстремальных нагрузках, а совместная разработка с Atlas подтверждает, что российские технологии способны задавать тренды в области хранения данных».

Решение ориентировано на малый и средний бизнес, однако его производительности достаточно для задач крупных предприятий. Заказчики получают круглосуточную техническую поддержку и бесплатные обновления ОС Atlas Prime, что делает систему экономически выгодной в долгосрочной перспективе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Обзор: Виртуальные АТС 2026

Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще