Разделы

Телеком
|

Новинка Tonmind: SIP-контроллер SIP-T30 для систем оповещения, безопасности и двусторонней связи

Компания «АРМО-Системы» сообщила о доступности Tonmind SIP-T30 — универсального IP-модуля, предназначенного для преобразования аналогового аудиосигнала в IP-сеть с использованием передовых аудиокодеков, включая OPUS (48 кГц), и обеспечения полноценной двунаправленной передачи звука. Благодаря поддержке протокола SIP, а также ONVIF, этот SIP-контроллер легко интегрируется с современными решениями: IP-АТС, системы VoIP, видеоменеджмента (VMS) и т.д. Новинка оснащена усилителем мощностью 15 Вт, 16 входами и 8 выходами тревоги, портом RS-485, поддерживает 2 варианта питания – от источника постоянного тока 12 В или по Ethernet (PoE), и имеет 3-летнюю гарантию.

Новый IP-модуль Tonmind обеспечивает управление и интеграцию аудио в системах безопасности, автоматизации и связи. Управление внешними исполнительными устройствами и акустическими системами SIP-контроллер SIP-T30 выполняет через шину RS-485, используя открытый коммуникационный протокол Modbus. Двунаправленная аудиосвязь реализуется путем подключения микрофона и громкоговорителя к соответствующим входному и выходному интерфейсам этого преобразователя аудиосигнала, а наличие встроенного усилителя мощностью 15 Вт позволяет расширить спектр его применения. Кроме того, контроллер SIP-T30 оборудован тревожными входами и выходами, к которым можно подключить до 16 внешних датчиков и до 8 реле исполнительных устройств.

Интеграционные возможности SIP-T30 позволяют использовать контроллер для преобразования аудиосигнала в рамках различных систем связи. Благодаря поддержке стандартного SIP-протокола контроллер легко встраивается в инфраструктуру IP-АТС, VoIP-систем и интегрируется с другими SIP-совместимыми устройствами. Совместимость с ONVIF дает возможность задействовать новинку в системах безопасности, включая IP-системы видеонаблюдения под управлением различных VMS-платформ. При этом SIP-контроллер работает с аудиокодеками OPUS (48 кГц) и G.722 ADPCM (16 кГц), алгоритмом MP3 (44,1 кГц) и др.

Прочный корпус SIP-контроллера, выполненный из металла, имеет размеры 19,8×10,2×2,6 см, что позволяет легко вписать его в любое пространство, а поставляемые в комплекте крепежные элементы упрощают процесс установки. Стабильная и защищенная работа SIP-T30 в корпоративных и промышленных сетях обеспечивается благодаря поддержке сетевых механизмов безопасности. Для вариативности подключения устройства питание на SIP-контроллер может подаваться как от внешнего источника постоянного напряжения 12 В, так и по Ethernet-кабелю по стандарту PoE.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Наряду с SIP-контроллером SIP-T30, данная серия Tonmind включает SIP-адаптеры (шлюзы) SIP-T20 и SIP-T21, предназначенные для реализации SIP-функционала при подключении к аудиосистеме аналогового оборудования и различающиеся набором внешних интерфейсов. Так, модель SIP-T20 снабжена входами для микрофона и гарнитуры оператора, выходом для динамика, выходом GPIO и 2 входами сигнала тревоги, а также релейным выходом, в то время как SIP-T21 имеет 2 сетевых порта LAN, разъемы для микрофона и громкоговорителя, 2 входа и 2 выхода тревоги.

Новый SIP-контроллер SIP-T30 марки Tonmind уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще