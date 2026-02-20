Разделы

Новосибирские зумеры полюбили ретро-айфоны

МТС проанализировала ретро-смартфоны, зарегистрированные в собственной мобильной сети. За последний год в России заметно вырос интерес к старым моделям iPhone, преимущественно у зумеров. Новосибирск вошел в топ регионов, жители которых чаще всего пользуются старыми моделями смартфонов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ретро-смартфоны предпочитают также в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе и в регионах Северного Кавказа.

Интерес к ретро-iPhone оказался значительно выше, чем к старым Android-устройствам. Всего на долю Apple приходится 76% от всех ретро-смартфонов, выпущенных до 2013 г.

Тренд на старые iPhone объясняется несколькими факторами. Во-первых, устройства Apple отличаются стабильной работой и высокой надежностью даже спустя годы. Развитая экосистема позволяет смартфону взаимодействовать с другими гаджетами, что делает их актуальными и сегодня. Высокая лояльность пользователей к бренду подтверждается дополнительными данными: 79% пользователей Apple при смене смартфона выбирают новый iPhone вместо устройств других производителей. Это самый высокий показатель в стране.

В основном старые модели телефонов популярны у молодежи. В 2025 г. пользователи в возрасте от 14 до 18 лет составили 14% от всех пользователей ретро-смартфонов — почти в два раза больше, чем в 2024 году. Также такие устройства активно используют абоненты в возрасте 25-44 лет (15,9%) и 18-24 лет (7%).

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Больше всего пользователей приходится на одну из самых продаваемых в мире моделей от Apple — iPhone 5S (65% сегмента), далее iPhone 5 (16%), iPhone 4S (9,5%) и iPhone 4 (7,5%).

По данным МТС, в 2025 г. в России было продано 1,8 млн iPhone на сумму более 158 млрд руб. Лидеры продаж — iPhone 16 Pro и iPhone 15.

