«Сбер» разработал сервис для поиска работы техническим специалистам

Рекрутинговая платформа «МетеорСтафф» представляет площадку взаимодействия крупных промышленных предприятий России с рекрутерами и потенциальными соискателями. Сервис позволяет работодателям размещать вакансии технических специалистов (токарей, слесарей и т. д), а кандидатам – публиковать резюме с указанием опыта работы, зарплатными ожиданиями. Ключевая особенность «МетеорСтафф» — реферальная модель подбора сотрудников. Программа дает возможность любому пользователю рекомендовать специалистов и получать вознаграждение за их трудоустройство.

Последние годы на российском рынке возрос спрос на технических специалистов. Зачастую соискатели испытывают сложности с поиском надежного работодателя. Финтех-решение, разработанное «Сбером» для «МетеорСтафф», решает эту проблему, позволяя людям из самых удаленных уголков России находить вакантные места.

Цифровая платформа построена на базе сервиса «Сбера» «Безопасные сделки» для автоматизации отношений и расчетов между заказчиком и исполнителем и технологии Sber API, которая позволяет работодателям оперативно проводить выплаты, сокращая бюрократические сделки. В основе платформы лежит новейшая технология для выплат — смарт-контракт. Она гарантирует, что денежные средства за качественно выполненную работу точно и вовремя поступят на реквизиты исполнителя, а законность каждой сделки подтверждается электронным подписанием договора и двусторонним актом внутри платформы. Таким образом, каждый нанятый специалист сможет получить четкое понимание условий сотрудничества и гарантированное вознаграждение.

На сегодняшний день на ресурсе «МетеорСтафф» разместили вакансии такие организации как «Русал», «Группа ГМС» и НК «Роснефть».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Создавая цифровое решение для «МетеорСтафф», мы стремились обеспечить высокий уровень защиты компаний-работодателей и исполнителей. Для нас принципиально важно предложить партнерам сервис, который бы соответствовал стандартам безопасности, прозрачности и удобства для всех сторон. Уверен, это финтех-решение не только упростит процесс найма, но и качественно улучшит рынок труда рабочих специалистов в России».

Максим Гончар, руководитель компании «МетеорСтафф», сказал: «Мы видим устойчивый рост спроса на специалистов со стороны промышленных предприятий. Наша платформа позволяет любому человеку без специальной подготовки участвовать в подборе персонала и получать за это официальный доход, не сталкиваясь с бюрократией и налоговыми сложностями. Все эти вопросы мы берём на себя».

Рекрутинговая платформа «МетеорCтафф» — не первое цифровое решение, разработанное «Сбером», по принципу смарт-контрактов. В 2025 г. Северо-Западный банк Сбербанка запустил площадку для самозанятых «Получите-распишитесь», которая помогает бизнесу и фрилансерам легко находить друг друга, заключать договоры и обмениваться выплатами с гарантией прозрачности и юридической защищённости. Финтех-решение автоматизирует процессы оплаты, формирования чеков в ФНС и удержания налога, помогает держать под контролем доходы и снижать риски.

