Кадры для промышленного ИИ: СИБУР и Центральный университет откроют кафедру искусственного интеллекта

СИБУР и Центральный университет подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, направленный на подготовку ИТ- и инженерных специалистов для промышленности и развитие прикладных решений в области искусственного интеллекта (ИИ). Партнерство включает совместный запуск образовательной программы высшего образования в области ИИ для будущих ИТ-специалистов на базе Центрального университета, а также создание кафедры технологий искусственного интеллекта на базе корпоративного университета СИБУРИНТЕХ. Вакансия на поиск заведующего новой кафедрой опубликована на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа.

Сотрудничество является ответом на трансформацию нефтехимической отрасли. Как показал рейтинг HH.ru, СИБУР — единственная промышленная компания в топ-5 среди банков, ИT и FMCG. Сегодня холдинг ассоциируется не с производством, а с созданием новых материалов и инновациями на стыке науки, технологий и индустрии.

Цель сотрудничества — сформировать устойчивый поток специалистов и масштабировать применение ИИ в производственных и бизнес-процессах СИБУРа. Сегодня решения на базе машинного обучения и продвинутой аналитики все активнее используются в управлении технологическими процессами, предиктивной диагностике оборудования, оптимизации цепочек поставок и других процессах. Соглашение задает рамку и конкретный план совместных действий уже в 2026 г. — от формирования образовательных модулей до запуска программ и прикладных проектов.

«Наука и образование — это не благотворительность, а стратегические инвестиции в развитие компании и будущее всей страны. Если студент с первого курса не будет знать слов "химия" и "СИБУР", к пятому курсу он уйдет к конкурентам, которые просто оказались на слуху. И мы не собираемся оставаться в сторонке в этой бешеной гонке за таланты. Поэтому нам, как бигтеху, и другим крупным компаниям крайне важно быть в повестке, включаться в образование, рассказывать о себе. Сотрудничество СИБУРа с Центральным университетом — это тактическое решение в ситуации, где образование живет в отрыве от реалий рынка и запросов бизнеса. Мы не спрашиваем разрешения, мы знаем, кто нам нужен для инновационной революции в техно-индустрии и экономике, и собираемся взращивать талантливых специалистов сами, под нашим флагом, для лучших работодателей страны», — отметил Станислав Близнюк, президент группы «Т-Технологии» (сооснователь Центрального университета).

СИБУР примет участие в разработке учебных модулей и дисциплин по направлениям управления разработкой, машинного обучения, проектирования систем и бизнес-анализа. Студенты Центрального университета смогут работать над кейсами компании, проходить стажировки и выполнять выпускные квалификационные работы по реальным промышленным задачам — от цифровых двойников до систем поддержки принятия решений на производстве.

На базе же новой кафедры искусственного интеллекта СИБУРИНТЕХа будут реализованы программы обучения сотрудников, проектная работа и совместные прикладные исследования с последующим внедрением решений в бизнес-процессы компании. Кафедра будет работать в смешанном формате — с онлайн-обучением, очными интенсивами и удаленной проектной работой, интегрированной в корпоративную систему обучения СИБУРа.

«Масштабные инвестиционные проекты компании формируют спрос на специалистов нового типа — “бирюзовых воротничков”. В горизонте ближайших 2–3 лет в нефтехимии будет создано около 5 тысяч высокотехнологичных рабочих мест и около 100 тысяч — с учетом мультипликативного эффекта. Наша задача — заранее выстроить систему подготовки таких специалистов совместно с ведущими образовательными партнерами», — сказал Данил Рассказов, управляющий директор по организационному развитию СИБУРа.

Центральный университет обеспечит разработку и реализацию образовательных программ, а СИБУР — привлечет экспертов, предоставит проектные задачи, наставников и карьерные возможности для студентов, включая стажировки и потенциальное трудоустройство.

«Для Центрального университета, как практикоориентированного вуза, очень значимо активное вовлечение бизнеса в образовательный процесс. Опыт промышленных компаний, таких как СИБУР, принципиально важен для построения образования, которое работает на экономику и реальные отрасли. Помимо запуска совместной кафедры уже в этом году, в рамках соглашения мы планируем реализовать целый ряд научных проектов и мероприятий, которые позволят ответить на вызовы индустрии и сформировать для нее кадровую основу», — сказал Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета.