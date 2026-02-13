Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рассказов Данил
СОБЫТИЯ
|13.02.2026
|Кадры для промышленного ИИ: СИБУР и Центральный университет откроют кафедру искусственного интеллекта 1
|30.12.2022
|«Сбер» и «Сибур» протестировали робота для промышленной логистики 1
Рассказов Данил и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8307 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
|Химпром 22 1
|Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
|Кузнецов Станислав 157 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419199, в очереди разбора - 726312.
Создано именных указателей - 190504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.