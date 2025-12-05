Разделы

Резиденты нового Московского кластера видеоигр и анимации могут получить налоговые льготы и финансирование

Компании, ставшие участниками уникального Кластера видеоигр и анимации в Москве, могут претендовать на льготные условия. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Резиденты смогут получить льготную аренду, возможность участвовать в акселераторах, помощь в продвижении на зарубежных рынках, а также поддержку от институтов развития – таких как фонд «Сколково» и Институт развития интернета. Об этом CNews сообщили представители Агентства креативных индустрий Москвы.

«Кластер дает нам возможность расширять бизнес за счет льготных помещений и привлекать больше специалистов, чтобы выпускать больше качественных игр. Мы рассчитываем уже через год показать здесь несколько новых проектов. Сильная сторона кластера — плотное общение разработчиков и возможность запускать совместные инициативы. Уверен, что в ближайшие годы эта площадка даст толчок развитию новых крупных компаний», — Виктор Звягинский, генеральный директор Terrabyte Games.

Резиденты кластера получат доступ к передовой инфраструктуре, льготной аренде, программам акселерации и международного продвижения. В числе других механизмов поддержки — возможность претендовать на льготы от фонда «Сколково». Они подразумевают нулевую ставку налогов на прибыль и имущество, освобождение от НДС, а также возмещение таможенных пошлин и другое.

Кроме того, поддержку российским студиям-резидентам Кластера видеоигр будет оказывать Институт развития интернета (ИРИ).

Как отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, в результате взаимодействия с кластером создатели игрового контента смогут пользоваться широким набором мер поддержки в своей работе. По его словам, со временем развитие экосистемы поддержки, созданной в кластере, даст резидентам возможность быстрее проходить процедуру подачи заявок на конкурсы ИРИ за счет экспертизы кластера, а также поможет разработчикам преодолеть барьеры ранних стадий игровых проектов и участвовать в отборах ИРИ с более проработанными концепциями.

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы
Цифровизация

«Самая большая сложность для тех, кто начинает делать игры, — это софинансирование, и ИРИ закрывает до 70% бюджета проектов, которые мы поддерживаем. Но собрать первые деньги на разработку — самое трудное, и это как раз может стать важной зоной поддержки со стороны кластера, дополняя налоговые и территориальные льготы и всю инфраструктуру вокруг», — сказал Гореславский.

Дополнительно компании смогут рассчитывать на содействие в международном продвижении своих продуктов, в том числе на ведущих отраслевых фестивалях. В 2026 г. запланирована организация бизнес-миссий в Китай, Индонезию и ряд других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы.

Кластер видеоигр и анимации стал первой очередью большого проекта: вторую очередь креативного кластера в «Сколкове» планируется открыть в 2026 г. Объект общей площадью 74 тыс. кв. м будет включать специализированную инфраструктуру для компаний — разработчиков технологических решений в сфере медиа и анимации (например, центр обработки данных, зону тестирования оборудования, студию виртуального продакшена). Еще там появятся офисы для размещения стартапов и профильных компаний. В результате совокупная площадь креативного кластера достигнет 129 тыс. кв. м.

