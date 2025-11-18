Оценка качества genAI-фичей, ML для кибербеза, MCP-серверы и оптимизация LLM – о чем расскажут на зимней Conversations?

Второй шанс попасть на конференцию Conversations в 2025 году! Она пройдет уже 5 декабря в Москве в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel, а также онлайн.

В программе – экспертиза от 2ГИС, Авиасейлс, ecom.tech, Т-Банк, Data Light, Lamoda Tech, Just AI и других.

Что ждет участников трека «Продукты и технологии»?

Computer use агент для оптимизации операционки: от сбора данных с экрана до full-auto режима в проде. Дмитрий Битман, руководитель продукта, Т-Банк

Дмитрий расскажет, как заменить бесконечный промптинг на непрерывную human-in-the-loop систему, где каждый сотрудник становится тренером AI и обучает модели на данных и действиях в реальной среде. Этот подход позволил создать AI-агента, который не только пользуется человеческими инструментами и программами, но и становится неотличим от человека для работодателя. В итоге — +40% к автоматизации поверх чат-ботов, попадание в топ-3 операторов по качеству и перспективы масштабирования для автоматизации любой повторяющейся деятельности за компьютером.

От «что-то к чаю» до +N% к продажам: строим и масштабируем поисковый GenAI-сервис в Самокате. Арнольд Сааков, Head of Data Science, GenAI, ecom.tech

Доклад посвящен созданию умного поиска в приложении Самоката. Как думаете, какие технические сложности возникают при запросе «хочу шакшуку»? Арнольд расскажет, как обрабатывать запросы пользователей, выходящие за рамки простых названий товаров. Поделится, как решали челленджи: от фильтрации нерелевантных запросов и точного сопоставления с товарным деревом до выбора оптимальных LLM-моделей. Посмотрим на гибридное решение, сочетающее ядро из нескольких LLM и классические ML-методы, которое уже интегрировано в приложение Самоката и готовится к широкому запуску.

Агенты ловят хакера: от экспертизы до моделей. Андрей Кузнецов, Head od ML, Positive Technologies

Positive Technologies применяет ML почти во всех сценариях защиты: от анализа трафика и файлов до событий безопасности. В своем докладе Андрей ответит сразу на несколько вопросов: как действуют хакеры и почему их сложно поймать? как ML может обнаруживать то, чего не видят классические сенсоры? как AI-агенты помогают ловить хакеров? И, конечно, поделится тем, как разрабатывают AI-агентов в Positive Technologies: от инфраструктуры до фреймворков, моделей и метрик.

