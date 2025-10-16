Росреестр представил геопортал инфраструктуры пространственных данных государств — участников СНГ

Ростелеком совместно с «БФТ-Холдингом» завершил проект по созданию информационной системы «Геопортал инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ» (геопортал), реализованный по заказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и ППК «Роскадастр». Проект направлен на развитие межгосударственной инфраструктуры пространственных данных и создание технологической платформы для обмена информацией между странами Содружества Независимых Государств. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Геопортал СНГ стал первым проектом международного масштаба в области пространственных данных и призван обеспечить доступ к открытым геопространственным данным Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Российской Федерации, направлен на укрепление связей между странами Содружества.

На старте пользователям будут доступны четыре прикладных сервиса – «Инвестор», «Турист», «Студент» и «Работник», которые позволят решать практические задачи граждан СНГ, связанные с инвестициями, образованием, трудоустройством и туризмом на территории стран Содружества. Росреестр выступает координатором проекта, обеспечивая организацию совместной работы и взаимодействие с государственными структурами стран-участниц.

Геопортал даст возможность получить серьезный социально-экономический эффект: повышение туристического потока за счет открытой информации по достопримечательностям и инфраструктуре (места проживания, питания и т.д.); привлечение кадров – специалистам и предпринимателям проще оценивать локации и принимать решения о релокации; усиление мобильности в сфере образования – через сервис «Студент» абитуриенту проще подобрать программу обучения в другой стране СНГ, что позволит увеличить поток потенциальных студентов между государствами; расширение воронки инвестиций, упрощая предпроектную аналитику и снижая риски выбора площадок.

Разработчиком системы выступил «БФТ-Холдинг» (входит в группу компаний «Ростелеком»). Система создана на базе технологических решений, примененных «БФТ-Холдингом» в рамках создания ФГИС ЕЦП Национальная система пространственных данных (НСПД) Российской Федерации. В 2026 г. геопортал вместе с цифровыми сервисами для граждан и бизнеса будет введен в эксплуатацию, в настоящее время ведется работа по наполнению его данными стран-участниц проекта.

«Проекты такого уровня важны не только технологически, но и стратегически. Они формируют доверенную цифровую среду, в которой данные становятся инструментом развития экономики и международного сотрудничества. Для нас участие в создании геопортала СНГ – это возможность применить опыт реализации федеральных платформ, объединяющих сотни источников информации и обеспечивающих работу с критически важными данными в режиме высокой надежности», – сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор «БФТ-Холдинга».

Росреестр в ходе 47 сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли (Межгоссовет) в Киргизской Республике продемонстрировал результаты совместной работы по созданию и наполнению геопортала инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ (геопортал СНГ).