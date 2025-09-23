Разделы

Этим летом туристы-райдеры чаще всего в Тюмени посещали Цветной бульвар и набережную Туры

Кикшеринг «МТС Юрент» от цифровой экосистемы МТС выявил наиболее востребованные направления поездок туристов-райдеров за три летних месяца в Тюмени. Самыми популярными туристическими локациями стали Цветной бульвар, набережная Туры и площадь 400-летия, при этом среднее время поездки составило 12-13 минут. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Тюмень вошла в ТОП-15 самых популярных туристических направлений. Сюда приезжали пользователи «МТС Юрент» из Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока. Доля туристических поездок в Тюмени составила более 19% в общем объеме поездок, прирост этого показателя по сравнению с прошлым годом — более чем на семь процентных пунктов.

«МТС Юрент» проанализировал в том числе и поездки самих жителей Тюмени. Они, в свою очередь, предпочитали прибрежные города — Сочи, Геленджик, Владивосток, Калининград. Они также посещали Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Иркутск. Здесь транспортный сценарий также сохраняется — среднее время поездок на отдыхе не превышало 14 минут. Свой маршрут путешественники из Тюмени предпочитали строить по популярным туристическим локациям, популярны также поездки в вечернее время суток (порядка 26% в общем объеме), когда самокаты выступали полноценной альтернативой общественному транспорту или такси.

