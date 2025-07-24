Больше половины россиян совершают покупки по рекомендациям онлайн-рекламы

По данным исследования РОМИР, 64% опрошенных россиян отмечают, что реклама помогает им при выборе товара или услуги. При этом восприятие рекламы сильно зависит от возраста: молодежь чаще полагается на нее при совершении покупок, тогда как старшее поколение относится к ней с большей осторожностью. Три из четырех представителей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет признают, что реклама помогает им принять решение о покупках. Тогда как лишь чуть больше половины людей старше 56 лет полагаются на рекламу при выборе чего-либо. Об этом CNews сообщили представители РОМИР.

«Живой» шопинг по-прежнему играет огромное значение: 51% опрошенных отметили, что часто узнают о новых товарах и услугах случайно в магазинах. Каждый второй респондент узнает о новинках через рекламу (50%) и из поисковых систем (48%).

Сарафанное радио также важный источник информации о новинках: 41% опрошенных узнают о новых товарах от знакомых. Только каждый пятый респондент знакомится с новыми товарами из обсуждений в социальных сетях (21%) или из контента блогеров (20%). Несмотря на небольшую долю таких ответов, молодежь чаще других обращает внимание именно на этот источник информации. Соцсети не всегда напрямую ведут к покупке, но формируют лояльность к брендам.

В каких сценариях люди считают рекламу полезной

Реклама наиболее востребована в категориях товаров и услуг, где важен визуальный выбор, сравнение характеристик или высокая вовлеченность в покупку. Так, по данным исследования, 59% россиян считают рекламу полезной при выборе одежды и обуви, 53% — бытовой техники и 52% — товаров для дома. 43% покупателей учитывают рекламу при выборе продуктов питания, а по 31% – при выборе медицинских или бьюти-услуг. Каждый четвертый обращает внимание на рекламу, когда ищет отель, путевки или билеты для отпуска. В этой категории реклама помогает сэкономить время на планирование путешествия и подтолкнуть к покупке.

При этом реклама — не только помощник при выборе товаров, но и афиша: благодаря ей пользователи узнают об интересных именно им событиях и важных мероприятиях. 31% участников опроса отметили, что реклама помогала им при планировании досуга: покупке билетов на спектакли, концерты, в музеи, парки и т.д.

Наиболее релевантной россияне считают рекламу в интернете: 61% респондентов отметили, что она чаще соответствует их потребностям и интересам. Традиционные каналы, напротив, постепенно уступают позиции. Телевизионную рекламу считают релевантной 44%, наружную — 22%. Для 10% опрошенных полезны рекламные email-рассылки, чуть меньше (8%) обращаются к объявлениям в печатных изданиях. Реже всего респонденты отмечали позитивный эффект рекламы на радио (6%) и из телефонных обзвонов (1%).

Более трети участников опроса совершают покупки по рекомендациям интернет-рекламы минимум раз в месяц, почти половина (48%) — раз в два-три месяца или реже. Примерно четверть (23%) респондентов, кто смог определить частоту покупок по рекомендациям, приобретают товары и услуги по рекомендациям интернет-рекламы несколько раз в год.

Реклама в интернете становится все более полезным инструментом, который интегрируется в digital-привычки россиян и помогает решать повседневные задачи: обновить гардероб, сменить обстановку дома, закупиться продуктами, а также спланировать досуг или отпуск. Благодаря технологиям и рекомендательным алгоритмам рекламные предложения становятся более персонализированными, а взаимодействие с брендами более интерактивным.