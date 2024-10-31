Итоги FINOPOLIS 2024: презентация прорывных решений, новые партнерства и продуктивный обмен опытом

Настало время подвести итоги FINOPOLIS 2024 — крупнейшего делового мероприятия в сфере инновационных финансовых технологий. Форум объединил представителей финансовой и ИТ-индустрии, бизнеса, органов власти и стал площадкой для обсуждения самых актуальных тем, включая применение искусственного интеллекта и платформенных решений, содействие развитию инноваций, формирование технологической инфраструктуры, кибербезопасность и др.

«ФлексСофт» выступил активным участником этого грандиозного финтех-события. Выставочный стенд компании посетили представители более чем 300 участников рынка, которые познакомились с передовыми разработками вендора.

Смотрите видеоотчет об участии компании «ФлексСофт» в FINOPOLIS 2024.

«ФлексСофт» презентовал на FINOPOLIS 2024 новые уникальные возможности цифровой банковской «Платформы FXL» со встроенным искусственным интеллектом. Инновационное решение не только автоматически генерирует новые финансовые продукты на основе текстовых и голосовых команд, но и благодаря гибкой архитектуре «Платформы FXL», разработанной по принципу «конструктора», позволяет в режиме реального времени интегрировать эти продукты в автоматизированную банковскую систему, что обеспечивает оперативность в создании финансовых решений, отвечающих потребностям клиентов.

На FINOPOLIS 2024 «ФлексСофт» создал новые партнерства, направленные на укрепление технологического суверенитета российского банковского сектора. Компания подписала соглашения с ведущими разработчиками системных ИТ-решений — Yandex Cloud и «СберТехом», с которыми «ФлексСофт» успешно завершил совместный пилотный проект по импортозамещению. Проведенная работа позволила предложить рынку эффективное комплексное решение по замещению зарубежного системного программного обеспечения по управлению базами данных, являющегося основой функционирования автоматизированных банковских систем, на стек отечественного программного обеспечения.

Генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас в блиц-интервью с Марианной Данилиной, руководителю Управления исследований и аналитики «Ассоциации ФинТех», рассказал о ключевых факторах успеха импортозамещения и важности технологического партнерства участников рынка и отраслевых объединений. Он также прокомментировал актуальные тренды финтех-рынка.

Заместитель генерального директора «ФлексСофт» Александр Борискин выступил с экспертным мнением по архитектурным вопросам на площадке «Ассоциации Финтех» в «Зоне будущего». На заседаниях «ФинТех Клуба» он рассказал об опыте использования технологий вычисления в памяти в архитектуре Core-системы, что является одним из факторов успешного перехода АБС на отечественный стек технологий. Кроме того, Александр представил инновационные подходы в части тюнинга больших языковых моделей для их применения банковских Core-системах. Совместно с коллегой из партнерской компании «СберТех» Дмитрием Фроловым в эфире интернет-радио «ЭХО лОСЕЙ» он подробно рассказал о комплексном решении, которое позволило заменить зарубежное системное программное обеспечение по управлению базами данных в АБС сохранив отказоустойчивость и без потери производительности.

Компания «ФлексСофт» приняла активное участие в Молодежной программе FINOPOLIS.365. В мае специалисты компании выступили менторами четырех команд-участников кейс-чемпионата, одна из которых заняла второе место, а на полях FINOPOLIS 2024 продолжили участие в качестве менторов и членов жюри. Награды победителям вручала лично Председатель Банка России Эльвира Сахипзадовна Набиуллина.