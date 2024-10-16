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ДОМ.РФ и Банки.ру запускают новый сервис для удобного оформления банковских продуктов

ДОМ.РФ и входящий в него банк и маркетплейс Банки.ру на форуме FINOPOLIS 2024 подписали меморандум о стратегическом цифровом сотрудничестве, направленный на развитие новых технологичных сервисов в сфере недвижимости и повышение удобства кредитных продуктов.

В частности, компании запустят ипотеку по QR-коду по технологии входящего в банка ДОМ.РФ на площадке Банки.ру. Проект реализован с помощью API-интеграции банковской системы и маркетплейса. Клиенту для подачи заявки на ипотеку достаточно отсканировать QR-код на сайте Банки.ру, заявка сформируется и поступит в банк автоматически – без заполнения анкеты и предоставления документов. Вся необходимая банку информация о клиенте поступит автоматически из его цифрового профиля на «Госуслугах».

«Сотрудничество с Банки.ру позволит вывести процесс получения ипотеки на новый уровень технологичности и прозрачности. Такой формат стал возможен благодаря уникальному решению по подаче заявок на продукты в режиме онлайн и API-интеграции маркетплейса и банка. С помощью такого технологического инструмента клиент может получить решение по кредиту прямо на сайте Банки.ру, дополнительные переходы, авторизации и иные действия не требуются», — отметил заместитель управляющего директора ДОМ.РФ, директор подразделения «Цифровые продукты для бизнеса» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

Также в рамках соглашения компании договорились совместно работать над развитием технологий на ипотечном рынке, участвовать в отраслевых конференциях и рабочих группах для обсуждения нововведений в этой сфере.

«Банки.ру, будучи финтех-компанией, активно работает над цифровизацией финансового сектора, и партнерство с ДОМ.РФ — очередной важный шаг в этом направлении. Благодаря нашему совместному сервису клиент получает решение по ипотеке полностью онлайн, а финансовая компания не теряет клиента на разных этапах сделки и предоставляет ему необходимый сервис в режиме одного окна. Уверена, что совместные усилия с ДОМ.РФ помогут улучшить клиентский опыт и сделать процесс получения ипотеки проще и быстрее», — прокомментировала генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

erid:LjN8KSaU4Рекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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