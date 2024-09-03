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Татарстанцы смогут следить за безопасностью детей в онлайн-режиме в бесплатном приложении от МТС

МТС запустила новый функционал на платформе «Кто/Где»: теперь в ней можно настраивать геозоны и push-уведомления. С их помощью родители могут получать сообщения, например, когда дети приходят в школу или возвращаются домой. Приложение передает информацию даже при нестабильной работе GPS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Кто/Где» — платформа, которая дает возможность пользователям в режиме реального времени узнавать о местоположении своих близких, даже при нестабильной работе GPS. Приложение доступно бесплатно для пользователей всех операторов на iOS и Android, а новый метод получения данных по базовым станциям и Wi-Fi сетям уже внедрен в бета-формате.

Геозоны — это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Решение работает на базе алгоритмов машинного обучения и может определять местоположение с точностью до 21 метра.

Приложение получает данные не только от привычных спутниковых систем, но и от базовых станций, что помогает определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

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«Вопрос защиты детей не только от онлайн, но и офлайн-угроз становится особенно актуальным с началом учебного года. Технологии можно применять не только в борьбе с киберпреступниками. Если для защиты от телефонных мошенников мы предлагаем родителям присмотреться к бесплатным или продвинутым антиспам-решениям, в создании комфортной безопасной среды по пути в школу, кружки или на прогулке помощником может стать платформа «Кто/Где». Приложение доступно бесплатно для пользователей всех операторов», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Среднемесячное число пользователей решения приблизилось к отметке 100 тыс. человек, при этом более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют платформу четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00. Геосоциальные технологии востребованы у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Краснодарского края и Свердловской, Новосибирской, Нижегородской областей.

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