МТС анонсировала исследование инновационной зрелости компаний на ИТ-конференции True Tech Day

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, совместно с Высшей школой экономики проведет исследование инновационной зрелости российских компаний. Результаты исследования будут представлены научному и бизнес-сообществу до конца 2024 г.

В ходе конференции True Tech Day от МТС было анонсировано исследование инновационной зрелости компаний — совместная инициатива МТС и Высшей школы экономики. В рамках исследования будет разработана уникальная методология оценки компаний по десяткам объективных показателей, на основе которой будет сформирован агрегированный индекс инновационности.

Исследование будет охватывать показатели, касающиеся развития инфраструктуры, применения технологий, системы образования и использования знаний в разных сферах бизнеса. Анализируя деятельность компаний с точки зрения инновационной эффективности, можно будет быстрее принимать решения об инвестициях в ИТ-направления, а также выбирать вектор развития бизнеса. В перспективе индекс планируется масштабировать на международный уровень.

«Сформированная в рамках исследования инновационной зрелости методология позволит компаниям оценивать свой уровень цифровизации на основе многоступенчатой системы факторов, выявлять «узкие места» и оптимизировать управленческие практики. Таким образом, мы стремимся предложить рынку унифицированный инструмент, который поможет компаниям и организациям ускорять процессы цифровой трансформации и повышать производительность бизнеса», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

«В современной экономике резко обостряется конкурентная борьба за рынки и технологии. В этих условиях инновационная активность становится безальтернативным фактором, определяющим долгосрочную конкурентоспособность бизнеса, а зачастую и его выживание. Причем залогом успеха здесь становится не разовое внедрение отдельных новшеств, но способность к систематической, устойчивой инновационной деятельности, охватывающей разработку и реализацию технологических инноваций, цифровую трансформацию бизнеса, освоение новых бизнес-моделей и маркетинговых инструментов, повышение квалификации кадров. Особая роль в этом процессе принадлежит цифровым компаниям – инновационным по своей природе, «от рождения». Поэтому наша совместная идея с МТС по запуску исследования инновационной зрелости компаний, которое опиралось бы на выверенную и международно-признанную методологию, представляется весьма актуальным. В итоге у бизнеса появится навигатор, позволяющий оценивать его преимущества и слабые стороны и своевременно корректировать стратегии», — подчеркнул Леонид Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Беларуси услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн . Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России. Акции МТС котируются на Московской бирже под кодом MTSS.

