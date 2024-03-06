Исследователи ИСИЭЗ НИУ ВШЭ изучили тенденции в потреблении гаджетов

Развитие технологий приводит к регулярному обновлению цифровых устройств, появлению новых гаджетов. Спрос на них обусловлен различными мотивами и внешними обстоятельствами. Каждый десятый (10%) опрошенный россиянин в возрасте 18 лет и старше стремится следовать модным трендам и покупает технические новинки, когда они начинают появляться у кого-то из окружения; каждый шестой (16%) — когда ими пользуется уже большинство знакомых. Но наиболее распространен прагматический подход: 34% приобретают технические новинки, если видят в них реальную необходимость. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Среди недавно появившихся цифровых устройств наиболее широкую аудиторию успели завоевать голосовые помощники (33% россиян 18+ лет имеют опыт использования), «умные» трекеры показателей здоровья (22%) и «умные» бытовые приборы (робот-пылесос, «умная» система освещения и т.п.) (15%).

Ненужную технику часть потребителей (16%) отдает в сервисы утилизации.

Стратегии россиян при покупке технических новинок

Люди используют новые товары и услуги, чтобы легче решать повседневные задачи. Со временем такие новинки становятся обычной частью жизни. Важно, как легко люди могут начать пользоваться новшествами, насколько они доступны и известны. Особенности личности, вроде открытости к новому или внимания к трендам, тоже играют роль. Некоторые сразу начинают использовать новшества, другие — медленнее или вовсе им сопротивляются.

Опрос, проведенный с 22 сентября по 8 ноября 2023 г. (N = 6700), показал, что треть россиян старше 18 лет покупают технические новинки только тогда, когда это действительно нужно, не поддаваясь моде. В зависимости от обстоятельств, они могут быть как первопроходцами, так и отказываться от новинок, если не видят в них пользы.

Есть и те, кто предпочитает следовать примеру окружающих, чтобы уменьшить риск покупки незнакомой вещи. Около 10% опрошенных начинают покупать новинки, когда они становятся популярными среди знакомых. Эта тенденция чаще встречается среди молодежи 18-24 лет, среди которой доля рассматриваемой группы почти вдвое выше (18%). Также концентрация «раннего большинства» выше среди высокодоходных групп населения, которые могут себе позволить покупку автомобиля или более дорогостоящие приобретения (17%), и москвичей (16%).

Еще 16% опрошенных склонны к покупке новинок, когда они уже широко распространены, особенно это касается жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Значительная часть опрошенных (35%) практически не покупает технических новинок.

Динамика инновационного спроса

Сопоставление полученных данных с результатами опроса, проведенного в декабре 2018 – январе 2019 гг., позволяет говорить о росте спроса на технические новинки в России. В частности, доля респондентов в возрасте 18-65 лет, которые практически не совершают таких покупок, сократилась почти на треть. В свою очередь, доли групп, которые склонны приобретать технические новинки, следуя зарождающимся трендам или чтобы не отстать от окружающих, увеличились. Изменения затронули все возрастные группы, но оказались более выражены среди молодежи 18-24 лет.

Фото: НИУ ВШЭ Распределение респондентов 18-65 лет по группам на основе установок относительно приобретения технических новинок, %

Росту инновационного потребления могло способствовать сразу несколько факторов. Во-первых, пандемия COVID-19 и введение санкций в 2022 г. стимулировали ажиотажный спрос на технику и электронику. Во-вторых, с 2018 по 2022 гг. доля населения 15-74 лет, пользующегося интернетом практически каждый день, выросла с 69% до 85%. Рост вовлеченности населения в использование интернета повышает не только эффективность распространения информации об инновационных товарах и услугах, но и в целом потребность в современных цифровых устройствах.

Востребованность инновационных устройств и сервисов

Анализ результатов ЭПДХ-2 ВШЭ позволил выявить наиболее востребованные гаджеты и сервисы, появившиеся на российском рынке в последние годы. Самую широкую аудиторию успели завоевать голосовые помощники: 28% респондентов пользовались ими в последние три месяца к моменту проведения опроса и 5% — ранее. Еще 8% пока не имеют такого опыта, но хотели бы попробовать. Стоит отметить, что среди опрошенных 18-34 лет голосовыми помощниками пользуется почти каждый второй.

Фото: НИУ ВШЭ Доли респондентов 18 лет и старше, имеющих опыт использования новых технологий, устройств и сервисов, %

В топе рейтинга «умные» трекеры показателей здоровья (фитнес-браслеты, часы, медицинские датчики, имеющие связь с интернетом) и бытовые приборы вроде робота-пылесоса, системы освещения и др.. Трекеры особенно популярны среди занимающихся спортом: 32% респондентов, имевших за последние три месяца расходы на данный вид активности, пользовались такими девайсами (против 17% в среднем по выборке). При этом «умные» бытовые устройства обладают наиболее высоким потенциалом прироста аудитории: их хотели бы приобрести 17% всех опрошенных (против 4-11% в остальных случаях).

Отношение населения к утилизации электронных устройств

Рост числа технических устройств, используемых населением, а следовательно, и объема электронных отходов, способствовал формированию практики утилизации электронного мусора, которую можно рассматривать не только как новую экологическую практику, но и как элемент инновационного потребления. Такими сервисами когда-либо пользовались 16% опрошенных 18 лет и старше. Среди респондентов, склонных покупать технические новинки раньше других, эта доля вдвое выше (33%); среди тех, кто приобретает их, когда они появляются у некоторых знакомых, — 24%.

На использование услуг утилизации бытовой техники и электроники также влияют внешние факторы, например, их доступность в месте жительства. Так, большую распространенность они получили в Москве (31% респондентов) и Санкт-Петербурге (21%), где эти сервисы лучше налажены, а также жители городов с численностью населения от 100 до 250 тыс. чел. (22%). Величина показателя в последнем случае может быть обусловлена в том числе привычкой самостоятельно вывозить ненужную технику (66% респондентов этой группы отметили наличие в семье автомобиля).

Другой фактор, влияющий на востребованность сервисов утилизации техники, — материальное положение домохозяйства, так как продажа старой бытовой техники может стать источником дополнительного дохода. Доля передающих технику на переработку выше среди респондентов из высокодоходных и материально благополучных домохозяйств, которые могут себе позволить покупку новой крупной бытовой техники (25% и 22% против 16% соответственно), работников, занимающих руководящие должности, (29%) и высококвалифицированных специалистов (21%).