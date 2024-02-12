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МТС разработала собственный дизайн роутера для домашнего интернета

ПАО «МТС», цифровая экосистема, представила пользователям собственный компактный роутер в фирменном дизайне. Новый дизайн рифмуется с измененным весной прошлого года логотипом компании. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое абонентское устройство выполнено в виде квадрата со скошенными углами и распределенными по ним буквами «М», «Т», «С».

В качестве разработчика МТС использовала внутренние ресурсы – собственный центр дизайна, который отвечает за дизайн цифровых продуктов, интерьеров, промышленный и веб-дизайн сервисов цифровой экосистемы.

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Фото: МТС
МТС разработала собственный дизайн роутера для домашнего интернета

«Мы давно планировали разработать собственный дизайн корпуса роутера для домашней Wi-Fi – сети, который бы сохранялся вне зависимости от производителя и отвечал вкусам современного потребителя, не мешая концепции оформления интерьера жилья. Нам удалось разработать лаконичный дизайн, который полностью передает характер сегодняшней МТС и впишется в любую квартиру. При этом мы сохранили все востребованные на сегодняшний день технические характеристики роутера. Он работает в двух диапазонах частот (5 ГГц/ 2,4 ГГц), позволяя подключать десятки различных интернет-устройств и обеспечивая скорость интернета до 1 Гбит/с», – сказал директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

На данный момент фирменные роутеры МТС доступны только в Московском регионе в черном цвете. В ближайшее время появится версия в белом цвете.

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На новый дизайн роутеров МТС получила все необходимые патенты в России и Китае.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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