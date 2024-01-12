«Авито Работа»: больше четверти россиян оценивают свой труд на 50-80 тыс. рублей

Опросив 10 тыс. респондентов, эксперты «Авито Работы» выяснили, что больше четверти (27%) россиян оценивают свой труд на 50-80 тыс. руб., а 21% указали диапазон в 80-100 тыс. руб.. Почти половина (49%) участников исследования отметили, что на данный момент зарабатывают меньше 50 тыс. руб., а четверть (25%) указали уровень дохода в 50-100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Респонденты из Волгограда (36%), Воронежа (32%) и Челябинска (29%) чаще других оценивают свой труд на 50-80 тыс. руб., а о сумме в 80-100 тыс. руб. говорят специалисты из Екатеринбурга (27%) и Нижнего Новгорода (27%). Жители Уфы (25%), Санкт-Петербурга (22%) и Москвы (19%) чаще других указывали оценку своего труда в 100-150 тыс. руб. Опрошенные из Ростова-на-Дону (20%) заявляют о заслуженной зарплате в 150-200 тыс. руб.

Помимо оценки собственного труда, эксперты выяснили, какой уровень зарплаты работающие россияне считают достаточным для себя. Чаще всего опрошенные говорили, что им бы хватило ежемесячной суммы от 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. (49%). Респонденты также отмечают, что хотели бы зарабатывать 150-200 тыс. руб. (13%), 200-250 тыс. руб. (7%) и свыше 1,5 млн. руб. (6%).

Достаточный уровень зарплаты, по данным опроса

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