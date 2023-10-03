Система обнаружения поддельных документов граждан СНГ внесена в реестр российского ПО

В Едином реестре российских программ Минцифры появилась система для проверки подлинности паспортов стран СНГ на основе искусственного интеллекта. Она поможет компаниям, которые идентифицируют своих клиентов по паспорту, обезопасить себя от мошенников. Речь идет о банках и других финансовых организациях, нотариусах, операторах связи, авиакомпаниях и аэропортах, и др. Разработчиком инновационного решения является компания лидер российского рынка распознавания документов российская компания Smart Engines.

Система мультиспектральной проверки подлинности документов одновременно решает две ключевых задачи. Она мгновенно извлекает данные из паспортов граждан РФ и других стран СНГ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, и проверяет документ на подлинность и действительность в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном. На весь процесс ввода и проверки у системы компании Smart Engines уходит не более трех секунд.

Программный продукт позволяет выявлять подделки, муляжи документов и документы с переклеенной фотографией, проверяя десятки различных признаков подлинности – например, аутентичность бланка, наличие защитных волокон, соответствие используемых шрифтов, корректность машиночитаемой зоны MRZ, признаки фальсификации штампов и печатей и многие другие. Для документов, имеющих встроенный носитель информации реализовано автоматическое чтение и проверка данных. Кроме того, в комплекс включена фирменная технология небиометрической сверки лиц, позволяющая проводить кросс-валидацию лица предъявителя и фотографии в документе/чипе.

Система мультиспектральной проверки подлинности документов компании Smart Engines работает автономно на локальной рабочей станции, не требует сетевого соединения и не передает данные на сторонние серверы или третьим лицам для ручного ввода. Она совместима с широким перечнем отечественных сканеров – например, со считывателем паспортно-визовых документов ПС4-02.

«Число мошеннических действий, связанных с использованием поддельных паспортов граждан СНГ, постоянно растет: ежемесячно совершаются сотни таких правонарушений. Это обусловлено тем, что у каждого документа есть свои особенности. Обычному человеку, не разбирающегося в тонкостях изготовления полиграфической продукции, визуально довольно сложно определить подлинность находящегося у него в руках документа. Мы рассчитываем, что с помощью нашего решения компании смогут снизить риски финансовых потерь, связанные с предъявлением поддельных документов», – отметил генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

Доработку программного продукта специалисты компании Smart Engines завершили летом текущего года. Она была осуществлена при финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) в рамках реализации федерального проекта «Развитие».

Согласно приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 сентября 2023 г., система мультиспектральной проверки подлинности Smart Engines была включена в реестр российских программ в класс ПО, к которому относятся инструменты обработки, анализа и распознавания изображений. В реестр программа вошла под номером №19064.