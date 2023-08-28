МТС поможет защититься от нежелательных звонков в Telegram

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что умный определитель номера в сервисе «Защитник» первым из антиспамовых решений начал распознавать нежелательные звонки в мессенджере Telegram. Новая функция также доступна в WhatsApp и Viber и уже работает на iOS, а в ближайшее время станет доступна на ОС Andriod. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики МТС отмечают, что в последнее время мошенники начали осваивать мессенджеры для обмана пользователей. Умный определитель номера МТС поможет распознать нежелательные входящие звонки в мессенджере Telegram, а также WhatsApp и Viber.

Опция определитель номера в мессенджерах работает в рамках услуги «Защитник», подключить которую можно в личном кабинете на сайте МТС, в приложении «Мой МТС» в разделе «Безопасность», или с помощью USSD кода *885#. После подключения умного определителя номера в сервисе «Защитник» он автоматически заработает для определения звонков из мессенджеров.

При получении звонка с незнакомого номера определитель сообщает о его возможной цели. Анализ происходит на основе технологий Big Data МТС. Функционал доступен всем абонентам МТС с подключенным сервисом «Защитник».

За первые шесть месяцев 2023 г. благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник», МТС заблокировала свыше 1 млрд нежелательных вызовов, что на 28% больше, чем за первое полугодие 2022 г.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.