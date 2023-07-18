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«Магнит» разработал собственное ПО для касс самообслуживания

Российский ритейлер «Магнит» начал установку собственного программного обеспечения (ПО) на кассах самообслуживания в магазинах. Софт, созданный ИТ-командой розничной сети, позволит компании заместить зарубежное ПО и продлить срок службы действующих терминалов для самостоятельной оплаты.

В настоящее время парк касс самообслуживания (КСО) «Магнита» насчитывает более 3 тыс. единиц, до конца 2023 г. их число существенно увеличится. Планируется, что в 2024 г. все КСО будут оснащены собственным программным решением, полностью разработанным в компании.

На разработку первой версии ПО специалистам потребовалось менее полугода. На данный момент в пилотном режиме программное обеспечение установлено в тестовых магазинах разных форматов. Сотрудники ИТ-команды дополняют функциональность для дальнейшего масштабирования. В ближайшие несколько месяцев планируется расширить пилот на 300 КСО. Собственное ПО позволит компании не зависеть от зарубежных поставщиков продукта, самостоятельно осуществлять сервисное обслуживание, оперативно дополнять возможности устройств, а также существенно снижать затраты на эксплуатацию терминалов и сократить количество дополнительного оборудования. При этом работа ПО значительно оптимизирована по сравнению с западной технологией и позволит использовать актуальный парк касс без необходимости дорогостоящего обновления.

Для покупателей в рамках собственной разработки реализован пользовательский интерфейс, близкий к тому, что используется сейчас. Он включает мультитач-экран, возможность безналичной оплаты и оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей, использование карт лояльности, опцию проверки сроков годности молочных продуктов при помощи системы маркировки «Честный знак» и другое. «Магнит» планирует улучшить пользовательский интерфейс и клиентский путь, интегрировав КСО в единую экосистему с мобильным приложением «Магнита». Таким образом, покупатели будут взаимодействовать с разными сервисами ритейлера в привычном и комфортном режиме.

Обычные кассы для оплаты покупок в магазинах розничной сети также работают на собственном ПО «Магнита».

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Юрий Мисник, директор по цифровым технологиям розничной сети «Магнит», сказал: «Мы создали качественное решение, которое предоставляет пользователям привычные сервисы и покупательский опыт, но при этом работает быстрее на том же оборудовании. Но самое главное — мы максимально повышаем отказоустойчивость системы, заводим ее в собственный контур компании. Таким образом, мы полностью контролируем и управляем всеми технологическими процессами, при этом существенно сокращая скорость и стоимость внедрения доработок по функционалу касс».

Сейчас КСО пользуются в среднем 65% покупателей больших форматов розничной сети «Магнит» и около 30% покупателей магазинов «у дома». Потребители, использующие терминалы для самостоятельной оплаты, чаще посещают торговые точки компании, их средний чек выше на 10%.

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