Назначен новый директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в Югре

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о назначении Али Хасматулина на должность директора департамента по работе с бизнес-рынком филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее Али Хасматулин в МТС возглавлял отдел по развитию корпоративного бизнеса в Сургуте, теперь в его обязанности входит руководство бизнес-направлениями во всех городах Югры. В приоритете топ-менеджера — укрепление технологического преимущества инновационных digital-продуктов и услуг компании, облачных технологий, IoT, Big Data, способствующих развитию промышленности, туризма и экономики региона. Также фокусом внимания нового руководителя станет дальнейшее внедрение цифровых решений на удаленных месторождениях округа, повышение качества услуг и улучшение сервиса для коммерческих и государственных структур.

«ХМАО — один из стратегически важных и активно развивающихся нефтегазовых регионов с точки зрения инвестиционной привлекательности, который интересен огромным потенциалом для внедрения интеллектуальных решений для крупного и среднего бизнеса. Одной из главных задач, стоящих перед Али – помочь предприятиям Югры с внедрением и масштабированием цифровых разработок для оптимизации, сокращения издержек и повышению безопасности на производстве. Уверен, что богатый опыт работы с бизнес-клиентами в телеком-сфере позволит ему достигнуть поставленные цели и реализовать амбициозные задачи», — отметил директор филиала МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.

Али Хасматулин

Артем Ладьянов, ранее занимавший пост директора департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО, продолжил свою карьеру в должности руководителя филиала компании в Ульяновской области.

Али Хасматулин родился 3 октября 1984 г. в Сургуте. В 2005 г. окончил факультет информатики и робототехники Уфимского государственного авиационного технического университета. Начал карьеру в сфере телекоммуникаций в 2010 г. Имеет успешный российский и международный опыт управления каналами бизнес-продаж, развития B2B-направлений. С мая 2021 г. до настоящего времени в МТС отвечал за работу отдела по взаимодействию с корпоративными клиентами в г. Сургут.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.