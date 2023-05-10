«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве
«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров — пройдет в начале лета в Москве.
Дата и время: 7 июня 2023 с 10:00 до 16:00 (МСК)
Место: МЦК ЗИЛ, Москва
7 июня в Москве компания Luntry проведет первую конференцию «БеКон», посвященную безопасности контейнеров и контейнерных сред.
Это событие призвано помочь компаниям перейти на новый уровень понимания контейнерной безопасности и адаптировать современные подходы по ее обеспечению.
Аудитория
Мероприятие «БеКон» будет полезно архитекторам, инфраструктурным и платформенным командам, DevOps/DevSecOps, а также специалистам ИБ-департаментов.
В кругу единомышленников участники смогут познакомиться и лично пообщаться с представителями известных компаний, со спикерами и признанными виртуозами в сфере безопасности контейнеров.
Конференция дает возможность перенять передовые идеи и колоссальный опыт отраслевых лидеров, чтобы в своей компании предвидеть и эффективно решать неочевидные проблемы при внедрении практик DevSecOps.
Программа
Программа «БеКона» — сочная выборка актуальных докладов от ведущих компаний, использующих контейнеризацию, из различных отраслей: OZON, Tinkoff, Райффайзен Банк, Яндекс.Облако, ВКонтакте, Флант.
В программе мероприятия 10 докладов, затрагивающих практически все области безопасности контейнеров. Обсудим ключевые вопросы безопасности Kubernetes, тонкости процесса прохождения аудита PCI DSS, подводные камни в популярных механизмах и многое другое.
Организаторы против нудных и затянутых презентаций, поэтому выступления будут короткими — до 30 мин — без рекламы и воды, но пропитанными многолетним практическим опытом.
Темы докладов
- «OPA с shared Docker executor» — Павел Сорокин, OZON
- «Не такой очевидный RBAC Kubernetes» — Дмитрий Евдокимов, Luntry
- «Distroless своими руками» — Антон Мокин, Тинькофф
- «K8s в PCI DSS» — Александр Маркелов, Райффайзен Банк
- «Как правильно готовить Kyverno и работать с его алертами» — Алексей Миртов, Яндекс Облако
- «Kubernetes, ответь мне, кто я для тебя» — Константин Аксенов, Флант
- «Как приручить Linux capabilities в Kubernetes» — Николай Панченко, Тинькофф
- «AppArmor и Kubernetes: настройка проактивной защиты для безопасности приложений» — Сергей Канибор, Luntry
- «NetworkPolicy для системных и инфраструктурных компонент» — Александр Кожемякин, VK
Приглашаем вас и вашу организацию к участию в первой в России узкоспециализированной конференции — в самом ожидаемом событии начала лета 2023. Станьте частью этого комьюнити!
Приобрести билет можно на официальном сайте конференции.■ Токен: Kra23c62bРекламодатель: ООО «КлаудРан»ИНН/ОГРН: 7804685734/1217800124508Сайт: https://luntry.ru/