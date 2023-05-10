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«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве

«БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров — пройдет в начале лета в Москве.

Дата и время: 7 июня 2023 с 10:00 до 16:00 (МСК)

Место: МЦК ЗИЛ, Москва

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7 июня в Москве компания Luntry проведет первую конференцию «БеКон», посвященную безопасности контейнеров и контейнерных сред.

Это событие призвано помочь компаниям перейти на новый уровень понимания контейнерной безопасности и адаптировать современные подходы по ее обеспечению.

Аудитория

Мероприятие «БеКон» будет полезно архитекторам, инфраструктурным и платформенным командам, DevOps/DevSecOps, а также специалистам ИБ-департаментов.

В кругу единомышленников участники смогут познакомиться и лично пообщаться с представителями известных компаний, со спикерами и признанными виртуозами в сфере безопасности контейнеров.

Конференция дает возможность перенять передовые идеи и колоссальный опыт отраслевых лидеров, чтобы в своей компании предвидеть и эффективно решать неочевидные проблемы при внедрении практик DevSecOps.

Программа

Программа «БеКона» — сочная выборка актуальных докладов от ведущих компаний, использующих контейнеризацию, из различных отраслей: OZON, Tinkoff, Райффайзен Банк, Яндекс.Облако, ВКонтакте, Флант.

В программе мероприятия 10 докладов, затрагивающих практически все области безопасности контейнеров. Обсудим ключевые вопросы безопасности Kubernetes, тонкости процесса прохождения аудита PCI DSS, подводные камни в популярных механизмах и многое другое.

Организаторы против нудных и затянутых презентаций, поэтому выступления будут короткими — до 30 мин — без рекламы и воды, но пропитанными многолетним практическим опытом.

Темы докладов

Приглашаем вас и вашу организацию к участию в первой в России узкоспециализированной конференции — в самом ожидаемом событии начала лета 2023. Станьте частью этого комьюнити!

Приобрести билет можно на официальном сайте конференции.

Токен: Kra23c62bРекламодатель: ООО «КлаудРан»ИНН/ОГРН: 7804685734/1217800124508Сайт: https://luntry.ru/

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