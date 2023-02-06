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Продажи предпринимателей из регионов выросли на 116% в 2022 году на Wildberries

Доля продаж региональных производителей в общем обороте компании увеличилась на 10% год к году и достигла 88%

Наибольшие доходы предпринимателям из регионов России на Wildberries в 2022 г. принесли продажи fashion-товаров (одежды, обуви и аксессуаров), косметики и парфюмерии, продукции для благоустройства дома (предметов интерьера, мебели, посуды и кухонной утвари) и продуктов. Самыми же динамичными темпами свои продажи на платформе удалось нарастить продавцам сантехники (+336% год к году), садовой техники (+310%), продукции для обустройства сада и огорода (+269%), спортивного инвентаря (+243%) и ювелирной бижутерии (+212%). Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Регионы-лидеры по обороту местных предпринимателей (без учета Москвы)

Московская обл. (166 млрд руб., +88% год к году), Санкт-Петербург (81,8 млрд руб., +64%), Ивановская обл. (41,7 млрд руб., +122%), Краснодарский кр. (30 млрд руб., +191%) (+ три позиции год к году), Свердловская обл. (27,9 млрд руб., +112%), Новосибирская обл. (24,7 млрд руб., +113%) (+ одна позиция), Ростовская обл. (24,6 млрд руб., +105%), Татарстан (24,2 млрд руб., +180%), Нижегородская обл. (18,6 млрд руб., +124%), Чувашская респ. (+18,6 млрд руб., +155%)

Более всего свои позиции нарастили предприниматели Краснодарского края, которые поднялись в рейтинге на три позиции по сравнению с 2021 г. Как отметили в Wildberries, причиной такого рывка стал запуск дополнительного логистического объекта в регионе, что сократило их затраты на транспортировку продукции до основных логоцентров компании. Дебютантами списка лидера стали предприниматели из Чувашии, где в 2022 г. также заработал региональный пункт приемки поставок.

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Наиболее динамично росли продажи продукции предпринимателей из Калмыкии (+294%), Тамбовской области (+262%), Ханты-Мансийского а.о. (+245%), Тыва (+239%) и Красноярского края (+232%), что связано с активным переходом представителей местного бизнеса в онлайн-сегмент. За 2022 г. число предпринимателей из этих регионов на онлайн-платформе выросло в 2-2,5 раза год к году.

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