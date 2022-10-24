Directum усилит влияние на развитие ИТ-отрасли

Компания Directum вступила в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». В составе крупнейшего объединения российских производителей программного обеспечения компания будет участвовать в формировании инициатив по развитию отрасли. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Ассоциация создает условия для взаимодействия с государством, консолидирует игроков рынка для совместной работы над ключевыми вопросами развития ИТ-отрасли. Компания Directum получила оперативный доступ и влияние на предложения, которые готовит профессиональное сообщество для законотворческих инициатив. Эксперты компании будут транслировать видение и обратную связь по направлениям: идеи по развитию программных продуктов; идеи по развитию программных продуктов; цифровая трансформация и искусственный интеллект.

«Компания Directum — разработчик ПО с богатым опытом цифровизации предприятий России и СНГ. Мы понимаем проблемы и готовы включаться в обсуждения по широкому кругу вопросов. Кроме того, для нас важен обмен опытом и сотрудничество — слышать предложения других представителей отрасли, находить партнеров для совместной работы и развития продуктов», – сказал Дмитрий Петров, директор по инвестиционным инициативам Directum

Благодаря активной позиции ассоциации, голос разработчиков российских программных продуктов учитывается при формировании политики государства в сфере инноваций.

Представители общественной организации входят в экспертные советы и рабочие группы под эгидой Государственной Думы, Совета Федерации, Минцифры России, Минпромторга России, Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, РФРИТ и других ведомств.

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Продукты Directum используют 3000 организаций в 11 отраслях экономики, в том числе компании с госучастием и госорганы. Среди них: 60 предприятий «Газпром»; 50 предприятий «Роснефть», «Объединенная авиастроительная корпорация», Федеральная служба по труду и занятости, Правительство Тюменской области, Правительство Удмуртской Республики, Правительство Ярославской области и др.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами.

АРПП «Отечественный софт» — ассоциация, созданная в 2009 г. с целью защиты и продвижения интересов российских разработчиков ПО. В настоящее время в ее составе более 240 ИТ-компаний.