«Корус консалтинг» перевела Zentiva с SAP на «1С»

Специалисты «Корус консалтинг» автоматизировали блоки продаж, закупок, склада, расчета себестоимости, а также финансовый и управленческий учет для компании Zentiva в России. Проект миграции на «1С:ERP» стартовал 23 марта 2022 г., а уже 5 мая «Зентива фарма» выполнила в новой системе первые отгрузки и приемки товаров.

Zentiva — международная компания, которая специализируется на разработке, изготовлении, маркетинге и продаже фармацевтической продукции. В России «Зентива фарма» занимается поставками лекарственных и косметических товаров. Компания пользовалась системой SAP, и после ухода вендора из страны столкнулась с риском отключения от программного обеспечения. Руководство приняло решение о переходе на «1С:ERP Управление предприятием». При этом важно было внедрить систему в сжатые сроки, так как в начале июня финансовой службе предстояло закрывать управленческий учет за май, а затем — сдавать регламентированную отчетность за II квартал 2022 г. В качестве партнера по реализации проекта Zentiva выбрала ГК «Корус консалтинг».

Сначала ИТ-специалисты сформировали MVP системы (от англ. Minimal Viable Product —минимально жизнеспособный продукт) и определили очередность запуска функциональных блоков. Первыми стали продажи, склад и закупки. В новой системе было важно учесть специфику отрасли: партионный учет медицинских препаратов и прослеживаемость цен лекарств по всей цепочке внутри России. Необходимо было максимально опираться на типовую функциональность, чтобы уложиться в срок и обеспечить методологически правильное решение. В результате компания начала работать с этими модулями уже через полтора месяца после старта проекта.

В рамках второго этапа команда запустила управленческий, финансовый и налоговый учет. Уже через 2 месяца после начала проекта Zentiva успешно сформировала в ERP-системе управленческую отчетность, через три — закрыла очередной отчетный период. Специалисты также интегрировали «1C:ERP» с WMS и другими инструментами компании, выполнили ряд доработок в части оперативного учета, контроля отгрузок и печатных форм. При таких сроках требовалось удвоенное внимание вопросам интеграции, в частности финансового и операционного контура.

Решение не только устранило зависимость от SAP, но и открыло для компании новые возможности. Например, повысило уровень автоматизации при формировании управленческой отчетности в первые три рабочих дня после окончания периода. Для финансовой службы появились удобные аналитические отчеты, упростились некоторые операции по оперативному учету. В дальнейшем компания планирует сотрудничать в рамках технической поддержки.

10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт» Бизнес

«Мы благодарны специалистам «Корус консалтинг» за смелость и умение эффективно работать даже в таких экстремальных условиях. На протяжении всего проекта команда демонстрировала партнерский настрой и сопричастность к нашим задачам. В результате мы смогли перейти на отечественное решение максимально быстро, попутно улучшив некоторые процессы, в том числе в области управленческого учета», — сказала Вероника Каширина, финансовый директор Zentiva в России.

«Опыт проекта для Zentiva показал, что цикл внедрения ERP при определенном подходе можно сократить до нескольких недель. Один из важных факторов достижения общего успеха — готовность ИТ-партнера и бизнеса к такой интенсивной работе. Организационная культура Zentiva, проактивное участие ее руководителей и специалистов помогли реализовать проект в сжатые сроки. Мы в свою очередь собрали сильную команду консультантов, методологов и разработчиков, экспертиза которых позволила внедрить систему в соответствии с задачами бизнеса», — отметил Михаил Киреев, директор департамента «1С» ГК «Корус консалтинг».