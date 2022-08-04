BVC представила новые системы видеоконтроля BlackVue DMS

BVC представила новые системы видеоконтроля BlackVue DMS. Компания на протяжении многих лет является официальным дистрибьютором бренда BlackVue на рынках России и стран СНГ.

Производитель предлагает широкий модельный ряд, в котором каждый автовладелец найдет регистратор именно для своего автомобиля. Все модели оснащены функцией подключения к смартфону и прочим гаджетам по Wi-Fi, а также автоматической синхронизацией с сервисом хранения BlackVue Over the Cloud. Облачный сервис позволяет просматривать записи с системы видеонаблюдения из любой точки мира, отслеживать обстановку вокруг машины в режиме реального времени.

Система видеонаблюдения BlackVue DMS прекрасно подойдет для владельцев коммерческого транспорта. Здесь внедрена система анализа поведения водителя и мгновенное звуковое информирование о нарушении правил дорожного движения. Такое программное обеспечение позволяет избежать аварий и опасных инцидентов на дороге. Более того, система видеоконтроля анализирует показатели вождения и предлагает владельцам бизнесов программный комплекс по созданию персональных листов безопасности, которые позволят избежать рисков и нарушений со стороны водителя.

С таким ПО легче отслеживать работу автопарка и расставлять приоритеты в вопросах безопасности и расходов. Искусственный интеллект BlackVue DMS определяет и издает звуковые сигналы при: засыпании; разговорах по телефону; превышении скорости; прочих нарушениях, которые стимулируют выработку безопасных привычек.

Преимущество для владельцев автопарков в том, что можно отслеживать местонахождение конкретного водителя в онлайн-режиме, а также его состояние и самочувствие. А это значит, что есть возможность формирования отчетов о стиле вождения и персонального рейтинга водителей. Подобные модели уже долгое время используются в горнодобывающей и строительной технике, при транспортировке нефтепродуктов, лесопереработке, в грузовых и пассажирских перевозках, на лодках и катерах, для контроля за судном из любой точки мира.

Системы видеонаблюдения применяются не только в автомобилях, но и в вертолетах поисково-спасательных отрядов «Ангел». Они уже много лет используют технику BlackVue для ведения прямых трансляций с поисковых операций.

Одним из основных достоинств моделей являются высокочувствительные матрицы Sony и мощный процессор HiSilicon. Это позволяет технике фиксировать события в разрешении до 4К UHD и с частотой до 30 кадров в секунду. Система позволяет улучшить качество картинки благодаря повышенному количеству кадров, а широкий угол обзора в 162 градуса зафиксирует все детали.

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Функция HDR Night Vision устраняет блики и засветы в темное время суток, позволяя рассмотреть детали даже при плохом освещении.

Модели устройств BlackVue круглосуточно подключены к интернету и облачному хранилищу. А умная функция охраны отправляет push-уведомление с видеозаписью на привязанный смартфон или компьютер при возникновении экстренных ситуаций, пока водителя нет на месте.

Помимо остальных достоинств, вероятность столкнуться с браком сводится к минимуму – уровень брака не превышает 0,2%.

С 2012 г. и на данный момент системы видеонаблюдения BlackVue пользуются особой популярностью у владельцев люксового сегмента авто. Сейчас одними из главных клиентов бренда являются такие концерны как «Камаз», «Полюс», «Роснефть», а также ЦОДД и аэропорт «Шереметьево».