В ОЭЗ «Технополис “Москва”» представили интеллектуальную платформу для изготовления деталей на заказ

Специалисты научно-технического центра «Приводная техника», расположенного на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”», разработали интеллектуальную платформу для изготовления деталей на заказ. К инструменту на данный момент подключилось свыше 50 компаний из разных регионов России. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис “Москва”».

Маркетплейс может способствовать развитию импортозамещения в стране, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Интеллектуальная производственная платформа под названием I5.Solutions автоматизирует процедуру заказа деталей. Сделать это можно в три клика: загрузить 3D-модель изделия, определить технологию производства и выбрать производителя. Умная система за несколько секунд автоматически рассчитает способы создания деталей, оценит их стоимость и возможность предоставления скидок.

«Умный маркетплейс, разработанный столичными промышленниками, позволяет наладить сотрудничество между предприятиями и в кратчайшие сроки найти производителя необходимых деталей и оборудования в разных регионах. Сегодня платформа включает более 50 предприятий и свыше 1000 станков», – сказал Владислав Овчинский.

При поиске производителей система оценивает их технические возможности и уровень загруженности. Таким образом, компаниям поступают лишь заказы, которые они способны выполнить в данный момент. Кроме того, система помогает инженерам прямо на производстве, выдавая готовые схемы техпроцессов и комплекты технологической документации.

«В интеллектуальную промышленную платформу загружено уже 10 тыс. различных 3D-моделей деталей. Она способствует кооперации различных отраслей промышленности, регионов России и компаний-резидентов столичной особой экономической зоны», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

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Партнером сервиса выступил Московский государственный образовательный комплекс (МГОК), кафедра которого находится на площадке ОЭЗ Москвы в Печатниках. Сервис полезен, в том числе, для преподавателей и студентов технических факультетов, так как способствует практико-ориентированному обучению и повышению ценности выпускников на рынке труда.

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Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде.

Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости.