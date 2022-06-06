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Еще один дата-центр построят в ОЭЗ «Технополис “Москва”»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» начал строить еще один дата-центр, специализирующийся на работе с большими данными. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в технополисе «Москва» успешно работают пять дата-центров. ИТ-предприятие – резидент ОЭЗ получило разрешение на строительство шестого объекта и уже приступило к его возведению на территории площадки «Печатники». Строительно-монтажные работы и мероприятия по пуско-наладке инженерных систем планируется завершить в 2022 г. Общий объем инвестиций в проект составит более 120 млн руб.», – сказал заместитель мэра.

Компания «С-Плэтформс» планирует запустить в особой экономической зоне Москвы специализированный центр обработки больших данных. Площадь нового дата-центра составит около 850 кв. м., мощность – ориентировочно 2,5 МВт с размещением 132 стоек. Здесь планируется создать 27 рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис “Москва”».

«Услуги и мощности нового дата-центра будут предоставляться как резидентам ОЭЗ «Технополис “Москва”» в рамках промышленной кооперации, так и иным государственным и коммерческим заказчикам», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Анализ больших данных нужен, чтобы лучше понимать аудиторию и предпочтения, выявлять закономерности, строить прогнозы на ее будущее поведение и реакции. Это помогает оптимизировать деятельность коммерческих организаций и повышать комфорт горожан благодаря технологиям «Умного города».

«Резидент информационно-коммуникационного кластера столичной ОЭЗ предоставляет услуги хранения, обработки и анализа больших данных заказчикам из любых сфер, где требуются вычислительные мощности, направленные на работу с большими данными. Среди этих сфер городская цифровизация, видеоаналитика, машинное обучение, цифровая реклама, изучение аудитории и ее предпочтений», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

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К началу 2022 г. компании столичной ОЭЗ инвестировали в создание и развитие дата-центров более 9 млрд руб. Они обслуживают десятки тысяч клиентов и обеспечивают работой свыше 300 специалистов.

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Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде. Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости.

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