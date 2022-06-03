OCS начинает продвижение решений для видеонаблюдения Hanwha Techwin

OCS Distribution объявляет о начале сотрудничества с южнокорейской компанией Hanwha Techwin, которая более 30 лет занимается разработкой решений в сфере безопасности. Системы охранного телевидения Hanwha используются клиентами в различных сферах, от здравоохранения до транспортной отрасли, в том числе на объектах административного и общественного назначения. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Оборудование Hanwha подходит для выполнения широкого пула задач, в зависимости от требований заказчика и особенностей объекта размещения: Фиксирование непредвиденных, чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни, здоровью людей, безопасности объекта. Предупреждение действий, направленных на нарушение закона и порядка. Выявление и помощь в расследовании преступных действий. Контроль за деятельностью персонала предприятий, учреждений и организаций. Визуальное наблюдение за помещениями, территориями объектов и прилегающей к ним местности.

Портфель дистрибьютора пополнят такие продукты Hanwha Techwin, как: Сетевые и аналоговые камеры видеонаблюдения. Видеорегистраторы (NVR, DVR, для общественного транспорта). Периферийные устройства (линзы, мониторы, контроллеры, кодирующие и декодирующие устройства и др.). Аксессуары (крепления, корпуса, кронштейны и др.).

Помимо этого, партнерам OCS будет доступно программное обеспечение для интеллектуального поиска атрибутов на видео AI PlugIn (помогает детектировать лица, определять пол и возраст, номера машин и т.д.), приложение для подсчета и анализа количества людей в помещении или на определенном участке Occupancy Monitoring Application. Также вендор предлагает профессиональное ПО для видеоаналитики Wisenet SSM и специализированное решение для розничной торговли Wisenet Retail Insight. Wisenet SSM помогает преобразовать видео в режиме реального времени, позволяет использовать различные инструменты интеллектуальной видеоаналитики и проводить резервное копирование по расписанию, которое составляет пользователь. Wisenet Retail Insight дает возможность управлять очередями в торговом зале и проводить подсчет и аналитику клиентов с учетом их пола и возраста.

Сотрудничество с Hanwha Techwin позволит OCS расширить предложение в сфере интеллектуальных видеосистем и предоставить партнерам доступ к надежному и современному оборудованию. Продвижение и поддержку продукции Hanwha возьмет на себя департамент инженерных систем и автоматизации OCS. Оборудование доступно под заказ со склада дистрибьютора.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

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Разработки Hanwha Techwin в области систем охранного телевидения много лет применяются в разных областях бизнеса, а также на объектах административного и общественного назначения. Они помогают в решении вопросов обеспечении контроля доступа, обнаружения нарушений режима объектов и выявления нештатных ситуаций, обеспечении безопасности и сохранности имущества людей в больших и малых городах, на объектах транспортной, промышленной и военной инфраструктуры, университетах, школах и детских садах. Наша цель – предоставлять изображение высочайшего качества, максимальную производительность систем хранения и обработки данных, удобство, безопасность и комфорт премиального уровня при работе с аппаратным и программным обеспечением.

OCS Distribution основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией компьютерной техники, телекоммуникационного, периферийного, пассивного и сетевого оборудования, компонентов, систем хранения данных, инфраструктурного программного обеспечения (ПО), расходных материалов, аксессуаров, бытовой техники и электроники, различных гаджетов. В настоящий момент компания OCS Distribution имеет региональную сеть офисов в 26 городах России. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.