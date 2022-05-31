Вице-премьер Чернышенко: необходимо усилить внедрение прикладных решений по ИИ в реальный сектор экономики

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел в Координационном центре заседание рабочей группы по результатам работы 6 исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. Они были отобраны в 2021 г. в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

«По данным Аналитического центра, в 2021 г. эффект для российской экономики от применения ИИ составил более 300 млрд. руб. Наиболее заметный прирост отмечается в финансовом секторе – 69 млрд руб. и в секторе ИКТ – 55 млрд руб. В текущих условиях необходимо усилить внедрение прикладных решений по ИИ в реальный сектор и ускорить цифровую трансформацию приоритетных отраслей экономики. Радует, что несмотря на короткий срок, всего полгода с момента отбора центров, они уже могут предъявить конкретные результаты, которые можно использовать на предприятиях. Например, попрошу МЧС принять участие в разработке карты угроз лесных пожаров и проработать вопрос включения этого мероприятия в ведомственную программу цифровой трансформации», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Основная задача созданных на базе Сколковского института науки и технологий, МФТИ, Института системного программирования им. В.П. Иванникова, Университета Иннополис, ИТМО и Высшей школы экономики центров – разработать прорывные решения и обеспечить России лидерские позиции в сфере искусственного интеллекта на мировой арене. В 2021 г. на реализацию программ они получили господдержку в размере более 901 млн руб. Всего до 2024 г. на их поддержку из федерального бюджета планируется направить 5,4 млрд руб. Еще 2,5 млрд привлекут за счет индустриальных партнёров.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что исследовательские центры станут одним из важных элементов системы подготовки квалифицированных кадров в сфере ИИ.

Как быстро и без потерь перейти на отечественную IdM-систему: план действий Импортонезависимость

«В базовых организациях исследовательских центров уже внедряются разработанные в рамках федпроекта программы бакалавриата и магистратуры по приоритетным направлениям ИИ. Студенты и выпускники этих программ смогут продолжить исследовательскую деятельность на базе существующих центров. К 2024 г. мы ожидаем, что около 9 тыс. человек поступят на магистерские и бакалаврские программы по ИИ. Мы также видим, что специалисты, вовлечённые в прорывные исследования центров, демонстрируют высокую степень заинтересованности в реализации проектов в отечественных научных организациях. Они с интересом продолжают работать в России, даже несмотря на предложения из-за рубежа. Это говорит о том, что опорные исследовательские центры можно считать привлекательным местом работы для молодых специалистов», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер осмотрел выставочную экспозицию, где центры представили наиболее перспективные пилотные разработки с применением технологий искусственного интеллекта. Например, аппарат для диагностики дислексии у детей, беспилотник с системой идентификации вредоносных культур для сельского хозяйства, программно-аппаратный комплекс на основе 3D-технологий для проведения медицинских операций и гибридный беспилотник с видеокамерами, капсулами доставки грузов и другие.