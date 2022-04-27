На цифровой платформе размещен спрос крупных производственных компаний и ритейлеров на продукцию малого и среднего бизнеса

На цифровой платформе МСП.РФ оцифрован и представлен спрос крупных производственных компаний и ритейлеров из России и Белоруссии на поставку продукции в рамках сервиса «Производственная кооперация и сбыт». Теперь малый и средний бизнес в режиме онлайн может проанализировать спрос и направить свое коммерческое предложение по более чем 11 тыс. позиций таким компаниям как: «КамАЗ», «Минский тракторный завод», РЖД, «Ростелеком», «Интер РАО», а также ритейлерам X5 Group, «Магнит», «Метро» и др. Список компаний и география спроса будут постоянно обновляться и расширяться.

Данный функционал позволяет крупным компаниям и ритейлерам найти себе проверенных МСП-поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции, а малому и среднему бизнесу – новый канал сбыта своих товаров. Покупателем продукции сельхозпроизводителей могут стать не только крупные компании, но и небольшие рестораны, кафе, гостиницы – все, у кого есть спрос на качественную фермерскую продукцию. Подобрать себе поставщика в конкретном регионе можно через реестр поставщиков продуктов питания.

«Через сервис мы помогаем малому и среднему бизнесу из сферы производства и сельского хозяйства найти себе проверенных поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции, а также покупателей своих товаров. Создается своеобразная онлайн-биржа контактов и каталог продукции проверенных поставщиков и покупателей. Например, рестораторы через реестр могут найти поставщика продуктов питания, а крупные производственные предприятия – замену ушедшим иностранным фирмам и восстановить цепочки поставок товаров», — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Одновременно для предпринимателей в рамках сервиса появился доступ к информации о долгосрочном спросе на продукцию крупных компаний с госучастием. Сейчас оцифровано и размещено порядка 3000 позиций.

«Предприниматели также могут изучить этот спрос и подать заявку на участие в программе «Выращивание» для подготовки к закупкам по 223-ФЗ. Она будет реализовываться в пилотном режиме», – добавил Александр Исаевич.

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C момента запуска сервиса «Производственная кооперация и сбыт» в начале апреля 2022 г. витриной закупок малого объема воспользовались более 1000 компаний. Уже заключено по 223-ФЗ почти 80 договоров на 31 млн руб. Параллельно в реестр промышленных компаний было включено 13 тыс. компаний, и их общее количество достигло 22 тыс. Новый сервис также помог 450 компаниям найти «точки соприкосновения» с потенциальными партнерами, провести переговоры и обменяться коммерческими предложениями, еще почти 150 предпринимателей договариваются о заключении договоров.

Цифровая платформа создана корпорацией МСП и Минэкономразвития и запущена в эксплуатацию в начале февраля 2022 г. Проект развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.