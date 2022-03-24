«VK Видео» запускает приложение для Smart TV: многомиллионная библиотека видеоплатформы доступна бесплатно на больших экранах

«VK Видео» выходит на все самые востребованные платформы — собственное приложение видеоплатформы теперь можно скачать в магазинах для умных устройств Samsung, LG и Android TV. В ближайшее время оценить возможности приложения также смогут владельцы устройств Apple TV. Пользователи смарт-телевизоров получают доступ ко всем технологиям «VK Видео»: быстрый первый кадр, автокачество с адаптацией под сетевые условия, поддержка Full HD и 4К. Об этом CNews сообщили представители VK.

Владельцам умных устройств доступна широкая библиотека видеороликов: длинный профессиональный контент размещается в тематических разделах «Фильмы и сериалы», «ТВ-шоу», «Детям», «Видеоигры», полупрофессиональный и пользовательский контент — в рекомендациях и подборках. Открывать больше новых и интересных видео и получать персонализированный контент поможет интеллектуальная система рекомендаций. В приложении есть удобная авторизация через VK ID по QR-коду.

Приложение «VK Видео» оптимизировано для быстрого старта видеороликов: отклик на действия пользователя и полная загрузка видео происходит до двух раз быстрее, чем на других популярных видеоплатформах. Этого удалось добиться благодаря собственным разработкам технической команды и использованию легковесных программных решений, направленных на высокую производительность и оптимизацию работы с сетью.

«VK Видео» на смарт-ТВ

Собственное приложение для Smart TV позволит «VK Видео» охватить все возможные ситуации потребления контента. Видеоплатформа становится ближе к пользователям — рынок Smart TV в России растет, а вместе с ним и число зрителей, которые смотрят контент на таких устройствах. А чтобы посмотреть видео на Smart TV, не обязательна регистрация в социальной сети: «VK Видео» открыла видеовитрину для зрителей всего интернета.

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«Мы анонсировали отдельное приложение для Smart TV еще на презентации нашей платформы осенью 2021 г. и теперь, наконец, готовы показать его всем пользователям. Это наш ответ на запрос аудитории: все больше людей предпочитают смотреть контент на большом экране», – сказала Марина Краснова, СЕО «ВКонтакте» и «VK Видео».

«Технологии платформы обеспечивают высокое качество воспроизведения видео вплоть до 4К, а значит, зрителям будет максимально комфортно смотреть на телевизоре миллиарды единиц профессионального и UGС-контента. Мы постарались максимально облегчить архитектуру приложения: за счет минимизации передачи служебных данных по сети пользователям не нужно ждать лишние секунды, чтобы получить доступ к видео. Мы доставляем контент до аудитории на максимально возможном числе устройств — приложения “VK Видео” скоро появятся на всех самых популярных платформах Smart TV», – отметил Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео».