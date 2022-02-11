«Росэлектроника» запускает производство бактерицидных перчаток

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запускает линию по производству бактерицидных перчаток из нетканых материалов. В процессе изготовления перчатки проходят пропитку специальным бактерицидным составом, что способствует предотвращению распространения бактерий и вирусов, в том числе COVID-19. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Новая производственная линия организована на нижегородском НПП «Полет» (входит в «Росэлектронику») в рамках инициативного проекта. Перчатки выполнены из спанбонда, обеспечивающего максимально комфортное ношение на протяжении длительного времени. Для повышения антибактериальных качеств перчатки обрабатываются специальным бактерицидным составом на основе изопропанола, феноксиэтанола и смягчающих веществ, сохраняющим на коже антимикробную активность в течение нескольких часов, после чего упаковываются в индивидуальную упаковку.

«Одноразовые индивидуальные средства защиты обеспечивают защиту в местах большого скопления людей, таких как крупные торговые и гостиничные комплексы, метрополитен, аэропорт, железнодорожные вокзалы. Организация нового производственного участка позволила НПП «Полет» расширить мощности предприятия в части выпуска гражданской продукции, а также создать новые рабочие места», - отметил заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров.

На текущий момент на НПП «Полет» ведутся пуско-наладочные работы, в том числе по подготовке комплекта матриц для выпуска перчаток различных размеров.

«Планируемые объемы выручки от производства перчаток могут составить 7 млн руб. в 2022 г., а в 2023 г. возрасти до 10 млн руб. из-за повышенного спроса к средствам индивидуальной защиты и широкого диапазона применения. В условиях рыночной экономики предполагается установить фиксированные цены от 10 до 12 руб. за пару при оптовом заказе в зависимости от тиража, а рекомендованная розничная стоимость составит порядка 15 руб.», – сказал начальник управления по развитию гражданской продукции НПП «Полет» Иван Босов.

Предприятие уже заключило соглашение с ООО МК «Асептика», являющимся основным поставщиком индивидуальных средств гигиены для ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот» и ООО «Макдоналдс».

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Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 г., в 2009 г. вошел в состав госкорпорации «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация».

Госкорпорация «Ростех» - крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.