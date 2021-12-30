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Смартфоны возглавили рейтинг технологичных подарков к Новому году

В 2021 г. жители России будут дарить смартфоны, беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав продажи в своей розничной сети в декабре 2021 г.

Рост спроса на потребительскую электронику традиционно приходится на вторую половину декабря 2021 г. В 2021 г. россияне отложили покупку подарков на последние выходные перед праздниками – 25 и 26 декабря 2021 г. в сети «Мегафон ритейл» был зафиксирован пик продаж.

Общие продажи товаров во второй половине декабря 2021 г. выросли на 35% в штучном выражении и на 41% в денежном. Самой быстрорастущей категорией стали умные колонки – продажи этих устройств накануне Нового года увеличились на 134%.

На первом месте рейтинга новогодних подарков находятся смартфоны – на них приходится наибольшая доля продаж. Во второй половине декабря 2021 г. популярность этой категории товаров увеличились на 40%. В среднем россияне тратят 23 тыс. руб. на покупку смартфонов. Самыми желанными брендами стали Samsung, Xiaomi и Apple, а модели – Samsung A22s, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12.

Беспроводные наушники заняли вторую строчку в списке популярных технологичных подарков. Перед Новым годом спрос на этот тип устройств вырос на 85%. В лидерах продаж JBL, Honor и Xiaomi, а средняя цена покупки составила 4,4 тыс. руб.

Третье место заняли умные часы, интерес к этой категории товаров увеличился на 33%. Самыми востребованными брендами стали Apple, Amazfit, Huawei – на них пришлось более 80% продаж всех смарт-часов. Чаще других моделей россияне выбирали Huawei Watch Fit, Apple Watch SE 44mm, Amazfit GTS 2 Mini. Средняя цена покупки составила 17,1 тыс. руб.

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