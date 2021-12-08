«ЮKassa» подключает интернет-магазины к SberPay

ЮKassa (цифровая финтех-платформа «ЮMoney», входит в экосистему «Сбера») предоставляет онлайн-компаниям возможность принимать платежи с помощью SberPay. ЮKassa стала первым специализированным платежным провайдером, который позволяет компаниям-клиентам использовать новый платежный метод. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney»

SberPay пришел на смену оплате через «Сбербанк онлайн». Платить стало проще — нужно просто нажать кнопку SberPay и подтвердить платеж. При оплате со смартфона для подтверждения автоматически откроется приложение «Сбербанк онлайн», а тем, кто платит с десктопа, придет push-уведомление на телефон. При таком способе оплаты отображается баланс карты, за счет чего больше покупателей завершает платеж.

«Число покупок с помощью смартфонов растет, и Pay-платежи постепенно вытесняют традиционные банковские карты. SberPay — востребованный и удобный метод оплаты, который соответствует основным трендам платежного рынка. Средний чек покупки с помощью SberPay в “ЮKassa” составляет 1627 руб. — это больше, чем у других Pay-методов и банковских карт. Чаще всего новый метод используют в технологичных отраслях: для оплаты услуг, товаров с доставкой, для платежей на образовательных и игровых ресурсах, а также для пожертвований», — отметил генеральный директор «ЮMoney» Иван Глазачев.

Если пользователь платит с помощью SberPay, ему не придется ждать сутки в случае возврата — деньги вернутся в течение нескольких часов. Доступен и частичный возврат: не нужно отменять весь заказ, если один товар не подошел. Срок заморозки средств увеличен до семи дней. Можно также использовать рекуррентные платежи для подписки или абонентской платы. В день клиент может потратить с помощью SberPay до 1 млн руб. Для компаний общий объем принимаемых платежей не ограничен, но каждый платеж должен быть не больше 1 млн руб. Для оплаты по связкам и рекуррентных списаний лимитов нет.

Действующим мерчантам «ЮKassa» метод SberPay будет доступен автоматически. Для подключения нужно обратиться к менеджеру и выбрать удобный способ интеграции.

«ЮKassa»— цифровая финтех-платформа «ЮMoney», которая лидирует среди специализированных платежных сервисов для бизнеса в России (по данным «РБК Исследование Рынков», 2021 г.). С «ЮKassa» работают больше 160 тыс. онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приема оплаты. У «ЮKassa» есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрого расчета между юрлицами, больше 120 платежных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.