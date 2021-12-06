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В России стартовал предзаказ на Realme Book

Компания Realme объявляет о старте российских предзаказов на свой первый ноутбук. Realme Book с процессором Intel Core i5, 8 Гб памяти и SSD-диском объемом 512 ГБ доступен в сером и синем цветах эксклюзивно в сети магазинов «Ситилинк», сообщили CNews представители Realme. На старте продаж и до 16 декабря 2021 г. действует промо-цена 59 990 руб. А первые 50 покупателей, полностью предоплативших заказ, получат смартфон Realme 8i 4+64 ГБ в подарок.

Легкое и тонкое устройство оснащено 2К 3:2 14-дюймовым экраном c яркостью до 400 нит и защитой Corning Gorilla Glass, звуком от Harman, высокоскоростным портом Thunderbolt 4, поддержкой Wi-Fi 6 и быстрой зарядкой 65 Вт. Ноутбук от Realme также получит бесплатное обновление до Windows 11.

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Realme Book

Realme — технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана 4 мая 2018 г. (Национальный день молодежи Китая) Скаем Ли вместе с группой единомышленников из разных стран мира, имеющих богатый опыт работы с мобильными продуктами.

По результатам исследования Counterpoint Research, во II квартале 2021 г. Realme входит в список шести ведущих международных поставщиков смартфонов, а количество пользователей к настоящему моменту достигло 100 млн, благодаря чему компания считается самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире.

Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас компания представлена на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. В июле 2021 г. бренд вошел в топ-3 (sell-in) по продажам в России согласно отчету Canalys.

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