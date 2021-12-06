Более 17 млрд руб. направлено в Москве на финансовую поддержку предпринимателей с начала 2021 года

Малый и средний бизнес столицы с начала 2021 г. получил поддержку со стороны города на сумму свыше 17 млрд руб. Она включает в себя прямые выплаты и предоставленные поручительства по кредитам. Число получателей поддержки по сравнению с показателем прошлого года увеличилось вдвое, сообщила CNews заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Более 17 млрд руб.выделил город малому и среднему бизнесу с начала 2021 г. Субсидии, гранты, поручительства по кредитам получат около 28 тыс. столичных компаний. Для сравнения: в 2020 г. были одобрены заявки 14 тыс. организаций. Общий объем поддержки предпринимателей в Москве за время пандемии, включая 2020 г., превысил 34 млрд руб.», — отметила Наталья Сергунина.

Большую часть суммы — свыше 13 из 17 млрд руб.— составили поручительства города по кредитам предпринимателей. Они помогли компаниям привлечь финансирование общим объемом 27,3 млрд руб.

Более 2,5 млрд руб. выделили на субсидии и гранты. Всего уже одобрено 2600 заявок. С помощью этих средств можно возместить затраты на коммунальные услуги и обучение персонала, продвижение продукции, покупку и лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам и другие виды расходов.

Также в поддержку бизнеса входит субсидирование до восьми процентов ставки по кредитам. С начала года почти 10 тыс. московских компаний привлекли финансирование на сумму свыше 60 млрд руб. в рамках программы льготного кредитования. Конечная ставка с учетом городской поддержки составляет от трех до семи процентов годовых. Подать заявку на получение кредита на льготных условиях можно в любом из банков — партнеров программы.

Кроме того, 16 ноября 2021 г. Правительство Москвы утвердило новую программу льготного кредитования для начинающих бизнесменов. Теперь для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в столице меньше года назад, город будет выступать поручителем по всей сумме займа и субсидировать часть процентной ставки (в размере ключевой ставки Центрального банка России) по кредиту до 5 млн руб.. Сейчас идет отбор банков-партнеров для участия в программе. Начать прием заявок запланировано в декабре.

Еще 278 млн руб. город выделил работодателям, которые к 15 августа 2021 г. подали через личный кабинет на mos.ru сведения о вакцинации не менее 60% персонала, на соблюдение ограничительных мер и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Сумма помощи для предприятий составляет 15 тыс. руб. на компанию и по 6500 руб. на каждого сотрудника, а для ИП без сотрудников — 21,5 тыс. руб. Заявки принимали до 15 ноября 2021 г., выплаты получат более 2700 компаний. Рассмотрение заявок еще продолжается.

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Кроме того, город выделил субсидии на размещение рекламы в сервисах «Яндекса» более чем 13 тыс. предпринимателей. В течение двух месяцев они размещали рекламу в интернете со скидкой 90%. Прием заявок на этот вид поддержки завершился 31 октября 2021 г.

«5 млрд руб. для поддержки бизнеса в 2021 г. были выделены дополнительно. Они направлены на льготное кредитование с акцентом на приоритетные отрасли и выплаты за соблюдение санитарных мер. Финансирование этих программ еще не завершено — заявки по ним продолжают рассматриваться», — добавил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Сейчас продолжается прием заявок на финансовую поддержку для кафе и ресторанов, которые подали сведения о вакцинации не менее 60% персонала до 15 августа 2021 г. через личный кабинет на mos.ru. Они смогут возместить 100% затрат на коммунальные услуги за III квартал 2021 г. Документы на этот вид поддержки можно подать до 29 декабря 2021 г. Кроме того, до 10 декабря 2021 г. идет прием обращений от создателей некоммерческих анимационных фильмов, успешно представляющих столицу на российских и международных фестивалях. Они могут получить гранты в размере от 500 тыс. до 3 млн руб..

Подать заявки на все виды финансовой поддержки можно на сайте Московского инновационного кластера.