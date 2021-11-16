Realme представляет серию Narzo 50

Компания Realme выпустила новую серию устройств — Narzo 50. Это развитие линейки Narzo — смартфонов, ориентированных на пользователей, увлекающихся играми, и сочетающих высокую производительность с доступной ценой.

Новая модель Realme Narzo 50A оснащена процессором MediaTek Helio G85, более мощным, чем процессоры смартфонов в том же ценовом сегменте. Это подтверждается бенчмарками — так, realme narzo 50A набирает больше 200 тыс. баллов в тесте производительности AnTuTu. Аккумулятор на 6000 мАч позволит долго играть без подзарядки. Экран имеет диагональ 6,5 дюйма.

Realme Narzo 50i стал самым доступным смартфоном из когда-либо выпускавшихся в серии. При этом он не сильно уступает старшей модели по характеристикам: аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, диагональ экрана составляет те же 6,5 дюйма, а восьмиядерный процессор 1,6 ГГц обеспечивает достаточную мощность для игр.

Realme Narzo 50A оснащен чипом Helio G85 от MediaTek — восьмиядерным игровым процессором, набирающим более 200 тыс. баллов в тесте производительности AnTuTu.

За автономность Realme Narzo 50A отвечает емкий аккумулятор на 6000 мАч, удерживающий заряд до 53 дней в режиме ожидания, до 27 часов при просмотре видео на YouTube и до восьми часов гейминга. Также высокие показатели автономности обеспечивают примененные в модели технологии: режим супер-энергосбережения (до 144 минут звонков с 5% заряда), оптимизация в спящем режиме, автоматическая регулировка работы экрана и приложение Quick Freeze для «заморозки» неиспользуемых приложений. Realme Narzo 50A поддерживает зарядку 18 Вт и реверсивную зарядку.

Narzo 50

Отношение площади 6,5-дюймового дисплея с яркостью до 580 нит к площади лицевой панели составляет 88,7%. Кроме того, в смартфон установлена высокотехнологичная для этого ценового сегмента камера с разрешением 50 Мп и объективы для макросъемки и съемки портретов, позволяющие снимать текстуры и объекты вблизи, а также фото с эффектом размытия фона. Для AI селфи-камеры иcпользуется модуль 8 Мп.

Легкий Realme Narzo 50A (207 граммов) работает на быстрой оболочке realme U.I. 2.0 на базе Android 11. Смартфон поддерживает Micro SD и имеет быстрый сканер отпечатков пальцев и мини джек разъем.

В Realme Narzo 50i установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, обеспечивающий до 43 дней работы в режиме ожидания или до 23 часов воспроизведения видео на YouTube. Высокая автономность вместе с большим 6,5-дюймовым экраном превращают Realme Narzo 50i в устройство как для повседневного использования, так и для развлечений. Благодаря толщине всего в 8,9 мм смартфон удобно лежит в ладони. В смартфоне установлены задняя и фронтальная камеры по 8 и 5 Мп соответственно, поддерживается MicroSD, присутствуют режим супер-энергосбережения и защита от брызг. Narzo 50i работает на оболочке realme UI Go Edition на базе Android 11.

Narzo 50A доступен в официальном магазине Realme на Tmall в синем и зеленом цвете по цене 16 990 руб. за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Промо-цена составит 13 990 руб.

Realme Narzo 50i доступен в официальном магазине Realme на Tmall в черном и зеленом цвете по цене 10 990 руб. за версию 4+64 ГБ, в начале продаж будет действовать промо-цена в 8 999 руб. Также версия 2+32 ГБ скоро будет продаваться на Ozon за 8 990 руб.