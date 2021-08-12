ВТБ оцифрует кадровый документооборот для зарплатных клиентов

ВТБ интегрирует в свою экосистему сервис электронного документооборота компании HRlink. Система позволяет полностью отказаться от бумаги при ведении кадрового делопроизводства в компании. Предприятия, оформляющие зарплатный проект в ВТБ, смогут пользоваться услугой бесплатно в течение года. Для действующих клиентов банка доступна скидка от 40%.

Сервис HRlink будет интегрирован в мобильное приложение «ВТБ онлайн» до конца 2021 г. В нем сотрудники смогут дистанционно подписывать и отправлять документы, а HR-специалисты — контролировать текущий статус по ним и отправлять напоминания по SMS, email или в мессенджерах. Сервис не потребует от пользователей специальных технических навыков и будет готов к работе сразу после импорта кадровых данных.

«ВТБ постоянно развивает услуги для зарплатных клиентов в соответствии с потребностями рынка. Сегодня все больше сотрудников в российских компаниях работают удаленно, поэтому цифровизация кадрового документооборота становится естественной необходимостью. В рамках открытой экосистемы ВТБ мы вместе с HRlink помогаем бизнесу легко перейти «в цифру», автоматизировать рутинные задачи и сделать работу HR-отделов более эффективной. По нашим прогнозам, акцией по бесплатному подключению сервиса воспользуются более 1,5 тыс. предприятий, а за ближайшие три года кадровые документы через «ВТБ онлайн» подпишут более 400 тыс. россиян», — сказал Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

Система электронного документооборота поддерживает более 200 типов документов, включая приказы на отпуска, должностные инструкции, трудовые договоры. Все они подписываются в цифровом виде. По подсчетам экспертов, электронный HR-документооборот экономит для компании в среднем 2 тыс. руб. в год на одного сотрудника за счет снижения затрат на печать и хранение документов, доставку и логистику. Для среднего и крупного бизнеса с численностью персонала от 500 сотрудников выгода составит несколько миллионов рублей ежегодно.

«Проект ВТБ по предоставлению клиентам возможности удаленного подписания кадровых документов — это важный шаг к переводу взаимодействия сотрудника с работодателем полностью в электронный формат. Это значительно упростит и ускорит банковские бизнес процессы и также будет очень востребовано при удаленном формате работы. Мы интегрируем систему кадрового документооборота HRlink на базе единой цифровой платформы подписания, что позволяет создать безопасную доверенную среду дистанционного подписания документов», – сказала заместитель руководителя департамента и координации технологических изменений – старший вице-президент ВТБ Ирина Петровская.

ВТБ и HRlink проведут совместные обучающие мероприятия, в рамках которых эксперты расскажут о юридических тонкостях перехода на электронный HR-документооборот.

«Тренд на автоматизацию кадровых процессов поддерживает не только бизнес, но и государство. На сегодняшний день действует эксперимент Министерства труда по 122-ФЗ. Кроме того, пересмотрено регулирование дистанционной работы по ФЗ-407, а также принят в первом чтении законопроект N 1162885-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Эти документы закрепляют понятие электронного документооборота в сфере трудовых отношений и разрешают вести в цифровом виде всю кадровую документацию, включая трудовые договоры, графики отпусков, приказы на командировки, зарплатные табели и многие другие документы. Пандемия, удаленная работа, закрытые офисы, усложнение всех бумажных процедур способствовали огромному росту интереса к сервисам, которые помогают перевести корпоративные процессы в электронный вид. Такие крупные экосистемы как ВТБ делают переход бизнеса к цифровым процессам еще более удобным и быстрым», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию системы HRlink.