Спецпроекты

Wildberries запустил интернет-магазин в США

Интернет E-commerce Ритейл Интернет

Wildberries, международный онлайн-ритейлер, сообщил о старте продаж на рынке США. Америка стала 14 по счету страной присутствия компании.

Оформить заказ покупатели могут как в отдельном интернет-магазине us.wildberries.ru, так и с помощью мобильных приложений на iOS и Android. Для удобства покупателей сайт и приложения работают на английском и русском языках.

Wildberries предлагает около 5,5 млн наименований товаров от 40,5 тыс. брендов: женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электронику, книги и канцтовары, спортивные товары, а также товары для дома. В будущем международный онлайн-ритейлер предложит своим новым покупателям еще больше разнообразных товаров как по более демократичным ценам, так и премиального сегмента.

«Мы рады объявить о старте продаж на крупнейшем мировом e-commerce рынке и готовы предложить своим будущим покупателям широкий ассортимент товаров от различных производителей – как уникальной продукции от частных предпринимателей, так и известных мировых брендов. Наша онлайн-платформа объединяет производителей и продавцов из разных стран – России, Германии, Франции, Польши и многих других, мы открыты к расширению сотрудничества с американскими предпринимателями, в том числе с малым и средним бизнесом, чья продукция уже представлена на территории многих стран присутствия Wildberries», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Доставка заказов будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Все товары покупатели Wildberries из США могут получить с помощью курьерской доставки на дом или в офис.

США стали 14 страной присутствия компании. В 2021 г. Wildberries также запустил продажи в Германии, Франции, Италии, а в 2020 г. международный онлайн-ритейлер вышел в Польшу, Словакию, Израиль и другие страны.

Продажи Wildberries за пределами России по итогам 2020 г. увеличились на 95% до 23,7 млрд руб. Наиболее востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, косметика, книги и обувь.

Другие материалы рубрики

Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года

Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

Техноблог

7 секретов поиска скрытых камер

Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий