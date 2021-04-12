Wildberries запустил интернет-магазин в США

Wildberries, международный онлайн-ритейлер, сообщил о старте продаж на рынке США. Америка стала 14 по счету страной присутствия компании.

Оформить заказ покупатели могут как в отдельном интернет-магазине us.wildberries.ru, так и с помощью мобильных приложений на iOS и Android. Для удобства покупателей сайт и приложения работают на английском и русском языках.

Wildberries предлагает около 5,5 млн наименований товаров от 40,5 тыс. брендов: женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электронику, книги и канцтовары, спортивные товары, а также товары для дома. В будущем международный онлайн-ритейлер предложит своим новым покупателям еще больше разнообразных товаров как по более демократичным ценам, так и премиального сегмента.

«Мы рады объявить о старте продаж на крупнейшем мировом e-commerce рынке и готовы предложить своим будущим покупателям широкий ассортимент товаров от различных производителей – как уникальной продукции от частных предпринимателей, так и известных мировых брендов. Наша онлайн-платформа объединяет производителей и продавцов из разных стран – России, Германии, Франции, Польши и многих других, мы открыты к расширению сотрудничества с американскими предпринимателями, в том числе с малым и средним бизнесом, чья продукция уже представлена на территории многих стран присутствия Wildberries», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Доставка заказов будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Все товары покупатели Wildberries из США могут получить с помощью курьерской доставки на дом или в офис.

США стали 14 страной присутствия компании. В 2021 г. Wildberries также запустил продажи в Германии, Франции, Италии, а в 2020 г. международный онлайн-ритейлер вышел в Польшу, Словакию, Израиль и другие страны.

Продажи Wildberries за пределами России по итогам 2020 г. увеличились на 95% до 23,7 млрд руб. Наиболее востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, косметика, книги и обувь.